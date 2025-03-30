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Известный легионер Динамо будет рад, если РФ вернется в футбол

30 марта 2025 19:30
Максим Коваленко - Редактор
Экс-игрок Динамо Горан Попов верит в возвращение России в футбол
Председатель УАФ Андрей Шевченко и Горан Попов. Фото: instagram.com/gp3_sportmanagement
Максим Коваленко - Редактор

Один из бывших игроков киевского "Динамо", который оставил след в истории клуба, выдал очень резонансное заявление. Оно касается Российской Федерации.

Экс-игрок "Динамо" Горан Попов в интервью росСМИ заявил, что был бы рад возвращению России в мировой футбол.

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Македонец играл за киевлян, когда клубом, в частности, руководили российские тренеры — Юрий Семин и Валерий Газзаев. Сейчас он работает футбольным агентом.

Горан Попов та Андрій Шевченко
Горан Попов и Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/gp3_sportmanagement

Что сказал Горан Попов

Македонец отмечает, что "многие уверены" в том, что Россия получит вайлд-кард на чемпионат мира-2026. Он подчеркнул, что ждет возвращения российских команд на международную арену.

"Буквально недавно общались с македонскими партнерами, они уверенно сказали мне, что Россия получит вайлд-кард. Такие разговоры везде есть и все высказываются положительно. Я рад возвращению России, конечно. Все сборные и клубы должны играть там, где надо, потому что между спортом и политикой есть разница", — заявил Попов.

Горан Попов выступал за киевское "Динамо" с 2010 по 2014 год.

Напомним, главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери попросил команду помочь Артему Довбику.

Известный украинский тренер может заменить Сергея Реброва во главе национальной сборной Украины.

УЕФА и ФИФА не хотели исключать Россию из мирового футбола, но им помешали обстоятельства.

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский может уйти из столичного клуба этим летом.

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