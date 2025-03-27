ФИФА и УЕФА не хотели отстранять Россию от турниров

Россия была отстранена УЕФА и ФИФА не из-за войны в Украине
Моральные побуждения руководства ФИФА и УЕФА из-за войны в Украине не были причиной, из-за которой российские сборные и клубы отстранили от международных турниров. Они могли бы беспрепятственно выступать на мировой арене до сих пор.
Об этом сообщило издание The Independent со ссылкой на собственные источники.
Почему отстранили Россию
После начала российского полномасштабного вторжения в Украину в ФИФА и УЕФА не собирались разрывать отношения с Россией, от куда они получали громадные спонсорские средства.
Для футбольных функционеров настоящим шоком стала ситуация, когда Польша отказалась играть с Россией в отборе на чемпионат мира.
После Польши против матчей с Россией заявили еще 11 национальных сборных, а общее количество отказников могло составить 18 команд.
Если бы отказалась только Польша, то ее бы дисквалифицировали согласно правилам ФИФА и УЕФА. Однако из-за поддержки других стран у них был выбор — либо отстранить все эти страны, либо отстранить Россию. В УЕФА были вынуждены отказаться от россиян, обосновав свое решение "техническими причинами".
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