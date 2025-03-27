ФИФА и УЕФА не хотели отстранять Россию от турниров

Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото: Reuters

Моральные побуждения руководства ФИФА и УЕФА из-за войны в Украине не были причиной, из-за которой российские сборные и клубы отстранили от международных турниров. Они могли бы беспрепятственно выступать на мировой арене до сих пор.

Об этом сообщило издание The Independent со ссылкой на собственные источники.

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Почему отстранили Россию

После начала российского полномасштабного вторжения в Украину в ФИФА и УЕФА не собирались разрывать отношения с Россией, от куда они получали громадные спонсорские средства.

Для футбольных функционеров настоящим шоком стала ситуация, когда Польша отказалась играть с Россией в отборе на чемпионат мира.

После Польши против матчей с Россией заявили еще 11 национальных сборных, а общее количество отказников могло составить 18 команд.

Если бы отказалась только Польша, то ее бы дисквалифицировали согласно правилам ФИФА и УЕФА. Однако из-за поддержки других стран у них был выбор — либо отстранить все эти страны, либо отстранить Россию. В УЕФА были вынуждены отказаться от россиян, обосновав свое решение "техническими причинами".

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