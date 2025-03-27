Трансфер Лунина в Манчестер Юнайтед под угрозой срыва

Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Трансфер украинского голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина под угрозой срыва. Летом его хотел купить "Манчестер Юнайтед".

Однако, теперь ситуация изменилась, так как нынешний вратарь "красных дьяволов" Андре Онана не хочет покидать команду, сообщил портал Mirror.

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Андре Онанана. Фото: Reuters

Онана срывает трансфер Лунина

В "МЮ" планировали продать Онана в Саудовскую Аравию и расчистить место для Лунина. Однако, действующий голкипер отказался от выгодного предложения.

Онана планирует остаться основным вратарем "Манчестер Юнайтед".

Камерунец провел провальный первый сезон в клубе, из-за чего появились слухи о его возможном трансфере в Саудовскую Аравию. Во втором сезоне он выглядит лучше, но не на том уровне, который был в "Интере".

"Манчестер Юнайтед" находится в процессе масштабной перестройки под руководством Рубена Аморима, который планирует серьезные изменения в команде. Однако он считает Онана первым номером и не планирует усиливать вратарскую позицию. Продать игрока больше хочет руководство клуба.

Голкипер перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Интера" летом 2023 года за 43,8 млн фунтов и имеет действующий контракт до лета 2028 года.

Также летом "МЮ" может потерять второго номера Алтая Байиндира и третьего вратаря Тома Хитона.

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