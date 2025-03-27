Трансфер Луніна до Манчестер Юнайтед під загрозою зриву

Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Трансфер українського голкіпера мадридського "Реалу" Андрія Луніна під загрозою зриву. Влітку його хотів купити "Манчестер Юнайтед".

Однак, тепер ситуація змінилася, бо нинішній воротар "червоних дияволів" Андре Онана не хоче покидати команду, повідомив портал Mirror.

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Андре Онана. Фото: Reuters

Онана зриває трансфер Луніна

В "МЮ" планували продати Онана в Саудівську Аравію і розчистити місце для Луніна. Однак, чинний голкіпер відмовився від вигідної пропозиції.

Онана планує залишитися основним воротарем "Манчестер Юнайтед".

Камерунець провів провальний перший сезон у клубі, через що з’явилися чутки про його можливий трансфер до Саудівської Аравії. У другому сезоні він виглядає краще, але не на тому рівні, який був у "Інтері".

"Манчестер Юнайтед" перебуває у процесі масштабної перебудови під керівництвом Рубена Аморіма, який планує серйозні зміни в команді. Однак він вважає Онана першим номером і не планує підсилювати воротарську позицію. Продати гравця більше хоче керівництво клубу.

Голкіпер перейшов до "Манчестер Юнайтед" з "Інтера" влітку 2023 року за 43,8 млн фунтів та має чинний контракт до літа 2028 року.

Також влітку "МЮ" може втратити другого номера Алтая Байіндіра та третього воротаря Тома Гітона.

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