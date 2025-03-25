Лунін може перейти в Манчестер Юнайтед - Реал готовий продати

Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Футболіст мадридського "Реала" і збірної України Андрій Лунін близький до того, щоб змінити команду. Потенційний покупець також готується до трансферу.

Про це повідомило джерело пабліка TBR Football.

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"Манчестер Юнайтед", який претендує на Луніна близький до того, щоб влітку продати основного голкіпера Андре Онана.

Андре Онана. Фото: Reuters

На поточний момент у Саудівській Аравії виявляють інтерес до воротаря і готові добре за нього заплатити.

Крім Онана, в Саудівській Аравії хочуть влітку заманити в свій чемпіонат Аліссона Беккера з "Ліверпуля" і Едерсона з "Манчестер Сіті".

"Манчестер Юнайтед" придбав Онана влітку 2023 року в міланського "Інтера" за 52,5 млн євро.

Перший сезон Онана виявився провальним через безліч "дитячих" помилок. У другому сезоні футболіст менше помиляється, але не грає як гравець за більш ніж 50 млн євро.

У поточному сезоні Онана в 39 матчах пропустив 52 м'ячі і провів дев'ять сухих матчів.

Очікується, що "Реал" продасть Луніна за 25-30 млн євро.

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