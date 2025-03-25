Лунін може перейти в Манчестер Юнайтед - Реал готовий продати

Претендент на Луніна розчистить воротарську позицію для українця
Футболіст мадридського "Реала" і збірної України Андрій Лунін близький до того, щоб змінити команду. Потенційний покупець також готується до трансферу.
Про це повідомило джерело пабліка TBR Football.
Луніну звільняють місце
"Манчестер Юнайтед", який претендує на Луніна близький до того, щоб влітку продати основного голкіпера Андре Онана.
На поточний момент у Саудівській Аравії виявляють інтерес до воротаря і готові добре за нього заплатити.
Крім Онана, в Саудівській Аравії хочуть влітку заманити в свій чемпіонат Аліссона Беккера з "Ліверпуля" і Едерсона з "Манчестер Сіті".
"Манчестер Юнайтед" придбав Онана влітку 2023 року в міланського "Інтера" за 52,5 млн євро.
Перший сезон Онана виявився провальним через безліч "дитячих" помилок. У другому сезоні футболіст менше помиляється, але не грає як гравець за більш ніж 50 млн євро.
У поточному сезоні Онана в 39 матчах пропустив 52 м'ячі і провів дев'ять сухих матчів.
Очікується, що "Реал" продасть Луніна за 25-30 млн євро.
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