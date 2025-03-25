Довбик готовится вернуться в Испанию — о каком клубе речь

Артем Довбик во время тренировки. Фото: instagram.com/uafukraine/

Руководство итальянской "Ромы" готово рассмотреть предложение о трансфере почти всех игроков команды, за исключением Пауло Дибалы. Форвард сборной Украины Артем Довбик тоже входит в этот список.

В услугах игрока заинтересованы представили Испании и Германии, сообщает Tutto Mercato.

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Летом 2025 года "Рому" ждут серьезные изменения. Главный тренер команды Клаудио Раньери вернется на пенсию. Некоторые футболисты перейдут в другие команды, среди них может оказаться и Артем Довбик. Один из представителей испанской Ла Лиги проявляет интерес к украинцу и готов сделать предложение о его переходе.

Довбик может вернуться в Испанию

Во время выступлений за "Жирону" форвард сборной Украины заинтересовал "Атлетико", но отказал мадридскому клубу ради переезда в Италию. Опыт получился противоречивым: в "Роме" несколько раз за сезон меняли тренера, а команда не претендует на трофеи.

Довбик борется с игроками "Атлетика". Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

В нынешнем сезоне Довбик забил уже 15 голов и сделал 3 результативные передачи. Раньери поддерживает Артема, но эксперты и журналисты часто критикуют его на фоне достаточно прагматичной игры команды. Однако у форварда может появиться возможность вернуться в чемпионат, где он был настоящей звездой.

Летом из "Атлетико" уйдет лидер команды Антуан Гризманн. Наставник мадридской команды Диего Симеоне предпримет еще одну попытку подписать Артема Довбика. "Матрасники" готовы предложить за игрока 27 млн евро и бонусы за удачное выступление. Однако у испанской команды есть и другие кандидаты на усиление атакующей линии команды.

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