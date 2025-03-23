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Реал Мадрид выбрал нового тренера, и это не Хаби Алонсо

23 марта 2025 20:01
Иван Крутогоров - Редактор
Реал удивил выбором нового главного тренера
Футболисты "Реала" празднуют гол. Фото: Reuters/Juan Medina
Иван Крутогоров - Редактор

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти может досрочно покинуть испанский клуб. Существует вероятность, что это произойдет в конце нынешнего сезона.

В "Реале" уже выбрали оптимального кандидата на пост наставника, сообщает Marca

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Контракт Карло Анчелотти с "Реалом" действует до лета 2026 года. В клубе довольны результатом работы итальянского наставника, но он может покинуть "Сантьяго Бернабеу" за год до окончания срока действия своего соглашения. В Мадриде знают о такой вероятности и готовятся к замене наставника. 

Зинедин Зидан
Зинедин Зидан, Джанни Инфантино и Марко Ван Бастен. Фото: УНИАН

Кто может возглавить "Реал" 

Главным претендентом на пост тренера "Реала" считался бывший полузащитник команды, чемпион мира-2010 Хаби Алонсо. Однако он может остаться в немецком "Байере", который в прошлом сезоне сделал чемпионом Германии. 

Теперь в "Реале" решили снова пригласить на тренерский мостик Зинедина Зидана. Он дважды возглавлял мадридскую команду, выиграл с ней немало трофеев. Особняком в этом списке стоят три Лиги чемпионов. 

Зинедин Зидан
Зинедин Зидан во главе "Реала". Фото: УНИАН

Зидан ушел из "Реала" летом 2021 года. С тех пор он не работал. Зинедин ждет предложение возглавить сборную Франции. Однако президент "королевского клуба" Флорентино Перес хочет провести переговоры с 52-летним французом. 

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