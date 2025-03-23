Реал удивил выбором нового главного тренера

Футболисты "Реала" празднуют гол. Фото: Reuters/Juan Medina

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти может досрочно покинуть испанский клуб. Существует вероятность, что это произойдет в конце нынешнего сезона.

В "Реале" уже выбрали оптимального кандидата на пост наставника, сообщает Marca.

Читайте также:

Контракт Карло Анчелотти с "Реалом" действует до лета 2026 года. В клубе довольны результатом работы итальянского наставника, но он может покинуть "Сантьяго Бернабеу" за год до окончания срока действия своего соглашения. В Мадриде знают о такой вероятности и готовятся к замене наставника.

Зинедин Зидан, Джанни Инфантино и Марко Ван Бастен. Фото: УНИАН

Кто может возглавить "Реал"

Главным претендентом на пост тренера "Реала" считался бывший полузащитник команды, чемпион мира-2010 Хаби Алонсо. Однако он может остаться в немецком "Байере", который в прошлом сезоне сделал чемпионом Германии.

Теперь в "Реале" решили снова пригласить на тренерский мостик Зинедина Зидана. Он дважды возглавлял мадридскую команду, выиграл с ней немало трофеев. Особняком в этом списке стоят три Лиги чемпионов.

Зинедин Зидан во главе "Реала". Фото: УНИАН

Зидан ушел из "Реала" летом 2021 года. С тех пор он не работал. Зинедин ждет предложение возглавить сборную Франции. Однако президент "королевского клуба" Флорентино Перес хочет провести переговоры с 52-летним французом.

Напомним, портал Новини.LIVE проведет прямую трансляцию ответного матча Лиги Наций Бельгия — Украина.

Один из лидеров киевского "Динамо" летом может перейти в известный турецкий клуб.

Тренерский штаб "бело-синих" может попрощаться с воспитанником команды и кумиром болельщиков.

Артем Милевский объяснил, что помогает ему жить на том же уровне, к которому он привык во время футбольной карьеры.