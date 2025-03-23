Милевский назвал источник доходов после ухода из футбола

Артем Милевский со своей девушкой. Фото: instagram.com/timi1010/

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал в интервью "Спорт-Экспресс", чего ждать от национальной команды во втором матче с Бельгией. Экс-форвард не считает, что "сине-желтые" проиграют в Генке.

Также Милевский в TikTok объяснил, каким образом зарабатывает деньги после завершения карьеры профессионального футболиста.

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Артем Милевский попросил не сравнивать ситуацию с победой сборной Украины над Бельгией с тем, что произошло в отборе на Евро-2014. Тогда команда под руководством Михаила Фоменко обыграла в Киеве Францию со счетом 2:0, но затем уступила "трехцветным" на выезде со счетом 0:3.

Александр Зинченко на тренировке сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

По мнению эксперта, та сборная Франции была гораздо сильнее нынешней Бельгии. Артем Милевский считает, что у подопечных Сергея Реброва большой запас, и они могут сыграть вничью со счетом 1:1. Милевский хотел бы увидеть на поле в ответном матче Ярмоленко и Яремчука.

Артем Милевский с поклонницей. Фото: instagram.com/tkachuk0306/

Как Милевский зарабатывает деньги

Бывший форвард "Динамо" откровенно признался, что в последние годы зарабатывает за счет своего имени. Ему хватает на жизнь, Милевский не хочет на что-либо жаловаться.

"Фамилией зарабатываю, прибыль оттуда, есть отсюда, из-под подушки тоже. Везде — то с одними, то с другими. Везде понемногу. Потому все нормально. Моя карьера зря не прошла", — заявил Милевский.

Напомним, сборная Украины готовится удивить Бельгию новой идеей тренерского штаба.

Один из футболистов "сине-желтых" уже летом может покинуть чемпионат Украины, им интересуется известный клуб.

В то же время Сергея Реброва призвали убрать из сборной Украины одного из важных игроков киевского "Динамо".

Наставник киевского клуба Александр Шовковский готовится попрощаться с многолетним лидером команды.