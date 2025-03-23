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Милевский честно признался, откуда у него деньги на жизнь

23 марта 2025 18:05
Иван Крутогоров - Редактор
Милевский назвал источник доходов после ухода из футбола
Артем Милевский со своей девушкой. Фото: instagram.com/timi1010/
Иван Крутогоров - Редактор

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал в интервью "Спорт-Экспресс", чего ждать от национальной команды во втором матче с Бельгией. Экс-форвард не считает, что "сине-желтые" проиграют в Генке. 

Также Милевский в TikTok объяснил, каким образом зарабатывает деньги после завершения карьеры профессионального футболиста. 

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Артем Милевский попросил не сравнивать ситуацию с победой сборной Украины над Бельгией с тем, что произошло в отборе на Евро-2014. Тогда команда под руководством Михаила Фоменко обыграла в Киеве Францию со счетом 2:0, но затем уступила "трехцветным" на выезде со счетом 0:3. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко на тренировке сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

По мнению эксперта, та сборная Франции была гораздо сильнее нынешней Бельгии. Артем Милевский считает, что у подопечных Сергея Реброва большой запас, и они могут сыграть вничью со счетом 1:1. Милевский хотел бы увидеть на поле в ответном матче Ярмоленко и Яремчука. 

Артем Милевский
Артем Милевский с поклонницей. Фото: instagram.com/tkachuk0306/

Как Милевский зарабатывает деньги 

Бывший форвард "Динамо" откровенно признался, что в последние годы зарабатывает за счет своего имени. Ему хватает на жизнь, Милевский не хочет на что-либо жаловаться. 

"Фамилией зарабатываю, прибыль оттуда, есть отсюда, из-под подушки тоже. Везде — то с одними, то с другими. Везде понемногу. Потому все нормально. Моя карьера зря не прошла", — заявил Милевский.

Напомним, сборная Украины готовится удивить Бельгию новой идеей тренерского штаба. 

Один из футболистов "сине-желтых" уже летом может покинуть чемпионат Украины, им интересуется известный клуб. 

В то же время Сергея Реброва призвали убрать из сборной Украины одного из важных игроков киевского "Динамо". 

Наставник киевского клуба Александр Шовковский готовится попрощаться с многолетним лидером команды. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Артем Милевский Лига Наций
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