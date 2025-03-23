Мілевський назвав джерело доходів після відходу з футболу

Артем Мілевський зі своєю дівчиною. Фото: instagram.com/timi1010/

Колишній футболіст київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський розповів в інтерв'ю "Спорт-Експрес", чого чекати від національної команди у другому матчі з Бельгією. Ексфорвард не вважає, що "синьо-жовті" програють у Генку.

Також Мілевський у TikTok пояснив, яким чином заробляє гроші після завершення кар'єри професійного футболіста.

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Артем Мілевський попросив не порівнювати ситуацію з перемогою збірної України над Бельгією з тим, що сталося у відборі на Євро-2014. Тоді команда під керівництвом Михайла Фоменка обіграла в Києві Францію з рахунком 2:0, але потім поступилася "триколірним" на виїзді з рахунком 0:3.

Олександр Зінченко на тренуванні збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine/

На думку експерта, та збірна Франції була набагато сильнішою за нинішню Бельгію. Артем Мілевський вважає, що у підопічних Сергія Реброва великий запас, і вони можуть зіграти внічию з рахунком 1:1. Мілевський хотів би побачити на полі в матчі-відповіді Ярмоленка та Яремчука.

Артем Мілевський із прихильницею. Фото: instagram.com/tkachuk0306/

Як Мілевський заробляє гроші

Колишній форвард "Динамо" відверто зізнався, що останніми роками заробляє, користуючись зі свого імені. Йому вистачає на життя, Мілевський не хоче на щось скаржитися.

"Прізвищем заробляю, прибуток звідти, є звідси, з-під подушки теж. Скрізь — то з одними, то з іншими. Скрізь потроху. Тому все нормально. Моя кар'єра даремно не пройшла", — заявив Мілевський.

Нагадаємо, збірна України готується здивувати Бельгію новою ідеєю тренерського штабу.

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