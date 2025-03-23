Мілевський назвав джерело доходів після відходу з футболу

Мілевський чесно зізнався, звідки у нього гроші на життя
Колишній футболіст київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський розповів в інтерв'ю "Спорт-Експрес", чого чекати від національної команди у другому матчі з Бельгією. Ексфорвард не вважає, що "синьо-жовті" програють у Генку.
Також Мілевський у TikTok пояснив, яким чином заробляє гроші після завершення кар'єри професійного футболіста.
Артем Мілевський попросив не порівнювати ситуацію з перемогою збірної України над Бельгією з тим, що сталося у відборі на Євро-2014. Тоді команда під керівництвом Михайла Фоменка обіграла в Києві Францію з рахунком 2:0, але потім поступилася "триколірним" на виїзді з рахунком 0:3.
На думку експерта, та збірна Франції була набагато сильнішою за нинішню Бельгію. Артем Мілевський вважає, що у підопічних Сергія Реброва великий запас, і вони можуть зіграти внічию з рахунком 1:1. Мілевський хотів би побачити на полі в матчі-відповіді Ярмоленка та Яремчука.
Як Мілевський заробляє гроші
Колишній форвард "Динамо" відверто зізнався, що останніми роками заробляє, користуючись зі свого імені. Йому вистачає на життя, Мілевський не хоче на щось скаржитися.
"Прізвищем заробляю, прибуток звідти, є звідси, з-під подушки теж. Скрізь — то з одними, то з іншими. Скрізь потроху. Тому все нормально. Моя кар'єра даремно не пройшла", — заявив Мілевський.
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