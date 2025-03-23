Шапаренко готується до трансферу у відомий і популярний клуб

Микола Шапаренко на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

Футболісти київського "Динамо" продовжують мати попитом у Європі попри не найвдаліший сезон команди в єврокубках. Півзахисник збірної України Микола Шапаренко може змінити клуб уже за кілька місяців.

"Динамо" погодиться продати гравця, якщо потенційний покупець виконає дві важливі умови, повідомляє Fanatik.

Читайте також:

Турецькі клуби продовжують цікавитися українськими гравцями. Слідом за "Трабзонспором", кольори якого захищають уже три таких футболісти, подібний трансфер може оформити ще один місцевий гранд. Цього разу йдеться про можливий перехід хавбека "Динамо".

Микола Шапаренко у складі збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Куди може перейти Шапаренко

Контракт 26-річного футболіста з "біло-синіми" діє ще півтора року. Однак керівництво київського клубу розуміє, що гравця можна вигідно продати тільки влітку 2025 року, інакше потім він безкоштовно піде з "Динамо".

Головним претендентом на Шапаренка став "Фенербахче", який у кожному сезоні веде боротьбу за чемпіонський титул у Туреччині. Головний тренер команди Жозе Моуріньо включив українця до списку потенційних новачків команди.

Шапаренко під час поєдинку. Фото: instagram.com/uafukraine/

"Фенербахче" готовий заплатити за півзахисника від 8 до 10 млн євро, і ця пропозиція може задовольнити "Динамо". Проблема полягає в тому, що Жозе Моурінью може піти з клубу влітку цього року. Не відомо, чи захоче новий тренер бачити в команді хавбека "Динамо".

У нинішньому сезоні Шапаренко зіграв за київську команду 26 поєдинків, у яких забив 4 голи та зробив 8 результативних передач.

Нагадаємо, Віталій Буяльський влітку теж може піти з "Динамо", але з іншої причини.

Микола Шапаренко може вийти в основі збірної України на матч-відповідь плей-офф Ліги Націй із Бельгією.

Колишній футболіст "Динамо" закликав Сергія Реброва більше не викликати Андрія Ярмоленка до збірної України.

Російські футбольні клуби та збірна найближчим часом повернуть у міжнародні турніри.