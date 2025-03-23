Шапаренко готовится к трансферу в известный и популярный клуб

Николай Шапаренко на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Футболисты киевского "Динамо" продолжают пользоваться спросом в Европе несмотря на не самый удачный сезон команды в еврокубках. Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко может сменить клуб уже через несколько месяцев.

"Динамо" согласится продать игрока, если потенциальный покупатель выполнит два важных условия, сообщает Fanatik.

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Турецкие клубы продолжают интересоваться украинскими игроками. Следом за "Трабзонспором", цвета которого защищают уже три таких футболиста, подобный трансфер может оформить еще один местный гранд. На этот раз речь идет о возможном переходе хавбека "Динамо".

Николай Шапаренко в составе сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Куда может перейти Шапаренко

Контракт 26-летнего футболиста с "бело-синими" действует еще полтора года. Однако руководство киевского клуба понимает, что игрока можно выгодно продать только летом 2025 года, иначе потом он бесплатно уйдет из "Динамо".

Главным претендентом на Шапаренко стал "Фенербахче", который в каждом сезоне ведет борьбу за чемпионский титул в Турции. Главный тренер команды Жозе Моуриньо включил украинца в список потенциальных новичков команды.

Шапаренко во время поединка. Фото: instagram.com/uafukraine/

"Фенербахче" готов заплатить за полузащитника от 8 до 10 млн евро, и это предложение может удовлетворить "Динамо". Проблема заключается в том, что Жозе Моуринью может уйти из клуба летом этого года. Не известно, захочет ли новый тренер видеть в команде хавбека "Динамо".

В нынешнем сезоне Шапаренко сыграл за киевскую команду 26 поединков, в которых забил 4 гола и сделал 8 результативных передач.

Напомним, Виталий Буяльский летом тоже может уйти из "Динамо", но по другой причине.

Николай Шапаренко может выйти в основе сборной Украины на ответный матч плей-офф Лиги Наций с Бельгией.

Бывший футболист "Динамо" призвал Сергея Реброва больше не вызывать Андрея Ярмоленко в сборную Украины.

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