Российские команды могут вернуться в футбол — что планирует ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Сборная России и российские клубы, возможно, скоро вернутся в мировой футбол. По крайней мере, так считают некоторые СМИ.

Президент ФИФА Джанни Инфантино, кажется, готовит почву для возвращения России в международные турниры, пишет журналист Lateral Web Науэль Ланзон.

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Намеки об этом прозвучали во время встречи Инфантино с президентом США Дональдом Трампом. Далее, вполне возможно, будет уже конкретная работа.

Дональд Трамп и Джанни Инфантино. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Инфантино может начать давление

"Будущее российского футбола на международной арене остается неопределенным, но последние шаги Инфантино позволяют предположить, что ФИФА готовит почву для его потенциального возвращения", — написал Ланзон.

Он обратил внимание на слова Инфантино, сказанные во время встречи с Трампом. Речь шла о футболе и мире.

"Если есть какая-то небольшая роль, которую футбол может сыграть, как только мир будет достигнут, тогда, конечно, мы сыграем свою роль, и мы надеемся, что все страны мира смогут играть в футбол", — процитировал журналист Инфантино

В СМИ считают, что президент ФИФА может начать давить на европейские федерации, особенно те, которые зависимы от финансовой поддержки ФИФА, чтобы они пересмотрели свою позицию относительно участия российских команд в международных турнирах.

Сейчас все сборные и клубы из России отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. Решение было принято после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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