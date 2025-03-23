Російські команди можуть повернутися у футбол — що планує ФІФА

Президент ФІФА Джанні Інфантіно та президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Збірна Росії та російські клуби, можливо, скоро повернуться у світовий футбол. Принаймні, так вважають деякі ЗМІ.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно, видається, готує ґрунт для повернення Росії до міжнародних турнірів, пише журналіст Lateral Web Науель Ланзон.

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Натяки про це прозвучали під час зустрічі Інфантіно з президентом США Дональдом Трампом. Далі, цілком можливо, буде вже конкретна робота.

Дональд Трамп та Джанні Інфантіно. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Інфантіно може почати тиск

"Майбутнє російського футболу на міжнародній арені залишається невизначеним, але останні кроки Інфантіно дозволяють припустити, що ФІФА готує ґрунт для його потенційного повернення", — написав Ланзон.

Він звернув увагу на слова Інфантіно, сказані під час зустрічі з Трампом. Мова йшла про футбол та мир.

"Якщо є якась невелика роль, яку футбол може відіграти, як тільки мир буде досягнуто, тоді, звичайно, ми зіграємо свою роль, і ми сподіваємося, що всі країни світу зможуть грати у футбол", — процитував журналіст Інфантіно

У ЗМІ вважають, що президент ФІФА може почати тиснути на європейські федерації, особливо ті, які залежні від фінансової підтримки ФІФА, щоб вони переглянули свою позицію щодо участі російських команд у міжнародних турнірах.

Зараз всі збірні та клуби з Росії відсторонені від змагань під егідою ФІФА та УЄФА. Рішення було ухвалено після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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