Реал здивував вибором нового головного тренера

Реал Мадрид обрав нового тренера, й це не Хабі Алонсо
Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті може достроково залишити іспанський клуб. Існує ймовірність, що це станеться наприкінці нинішнього сезону.
У "Реалі" вже обрали оптимального кандидата на посаду наставника, повідомляє Marca.
Контракт Карло Анчелотті з "Реалом" діє до літа 2026 року. У клубі задоволені результатом роботи італійського наставника, але він може покинути "Сантьяго Бернабеу" за рік до закінчення терміну дії своєї угоди. У Мадриді знають про таку ймовірність і готуються до заміни наставника.
Хто може очолити "Реал"
Головним претендентом на пост тренера "Реала" вважався колишній півзахисник команди, чемпіон світу-2010 Хабі Алонсо. Однак він може залишитися в німецькому "Баєрі", який минулого сезону зробив чемпіоном Німеччини.
Тепер у "Реалі" вирішили знову запросити на тренерський місток Зінедіна Зідана. Він двічі очолював мадридську команду, виграв із нею чимало трофеїв. Окремо в цьому списку стоять три Ліги чемпіонів.
Зідан пішов із "Реала" влітку 2021 року. Відтоді він не працював. Зінедін чекає на пропозицію очолити збірну Франції. Однак президент "королівського клубу" Флорентіно Перес хоче провести переговори з 52-річним французом.
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