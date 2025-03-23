Реал здивував вибором нового головного тренера

Футболісти "Реала" святкують гол. Фото: Reuters/Juan Medina

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті може достроково залишити іспанський клуб. Існує ймовірність, що це станеться наприкінці нинішнього сезону.

У "Реалі" вже обрали оптимального кандидата на посаду наставника, повідомляє Marca.

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Контракт Карло Анчелотті з "Реалом" діє до літа 2026 року. У клубі задоволені результатом роботи італійського наставника, але він може покинути "Сантьяго Бернабеу" за рік до закінчення терміну дії своєї угоди. У Мадриді знають про таку ймовірність і готуються до заміни наставника.

Зінедін Зідан, Джанні Інфантіно та Марко Ван Бастен. Фото: УНІАН

Хто може очолити "Реал"

Головним претендентом на пост тренера "Реала" вважався колишній півзахисник команди, чемпіон світу-2010 Хабі Алонсо. Однак він може залишитися в німецькому "Баєрі", який минулого сезону зробив чемпіоном Німеччини.

Тепер у "Реалі" вирішили знову запросити на тренерський місток Зінедіна Зідана. Він двічі очолював мадридську команду, виграв із нею чимало трофеїв. Окремо в цьому списку стоять три Ліги чемпіонів.

Зінедін Зідан на чолі "Реала". Фото: УНІАН

Зідан пішов із "Реала" влітку 2021 року. Відтоді він не працював. Зінедін чекає на пропозицію очолити збірну Франції. Однак президент "королівського клубу" Флорентіно Перес хоче провести переговори з 52-річним французом.

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