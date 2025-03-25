Кто может заменить Реброва в сборной Украины после поражения Бельгии в Лиге наций

Андрей Шевченко и Сергей Ребров. Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу 23 марта в Генке потерпела обидное поражение от Бельгии в рамках плей-офф Лиги наций. Матч завершился со счетом 0:3, из-за чего "сине-желтые" не смогли выйти в Дивизион А.

Неудачный результат усилил критику главного тренера Сергея Реброва, который возглавляет команду с 2023 года. Специалист даже был вынужден закрыть комментарии под несколькими постами в соцсетях. Из-за растущей критики мы решили назвать тех, кто может заменить Реброва, если Украинская ассоциация футбола (УАФ) примет решение о его увольнении.

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Сергей Ребров. Фото: УАФ

Реброва есть кем заменить

Ребров пришел в сборную с амбициозными планами, опираясь на опыт работы в "Динамо", "Ференцвароше" и "Аль-Айне". Однако его тактические схемы не всегда работают, поскольку сборные нужно тренировать иначе, чем клубы. Поэтому, во многих моментах специалист выглядит растерянным.

Если УАФ будет искать замену, среди кандидатов называют несколько специалистов. Унаи Мельгоса, испанец с опытом работы в Украине с "Динамо" U-19 и сборной U-21.

Этот испанец всегда был в команде Реброва, возглавляя направление молодежных команд. Сейчас он вывел команду на чемпионат Европы-2025.

Унаи Мельгоса. Фото: УАФ

Вторым кандидатом является главный тренер "Александрии" Руслан Ротань, который уже работал с молодежными сборными. Летом у тренера завершается контракт с клубом, и он может снова возглавить национальную команду, которую уже тренировал в матче с Англией в отборе на Евро-2024.

Александр Шовковский, главный тренер "Динамо", также в списке, поскольку его могут уволить из клуба из-за неудачных результатов. Тренерский потенциал Шовковского только раскрывается, но его авторитет среди игроков огромен.

Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

Среди иностранцев стоит упомянуть итальянца Андреа Мальдеру, который работал в штабе Андрея Шевченко. Аналитический подход итальянца может обновить игру команды. Кроме того, у него хорошие связи с Шевченко, который, вероятно, будет руководить им в роли работодателя.

Андреа Мальдера. Фото: УАФ

Добавим, что для сборной очень важно, чтобы новый тренер умел работать с молодежью. Именно поэтому Мельгоса и Ротань выглядят самыми интересными кандидатами.

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