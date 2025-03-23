Бельгия разгромила Украину 3-0 и осталась в Дивизионе А Лиги наций

Матч Бельгия — Украина. Фото: Reuters

В ответном матче стыкового раунда Лиги наций сборная Украины сыграла с Бельгией. В первой игре команда Сергея Реброва победила со счетом 3:1.

Второй матч завершился разгромной победой Бельгии, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч Бельгия — Украина — 3:0. Фото: Reuters

Как Украина сыграла с Бельгией

Матч в Генке подарил болельщикам немало эмоций. На 23-й минуте Де Брюйне нанес удар с левого фланга штрафной — мяч пролетел над перекладиной.

Следующий момент был у Зинченко через четыре минуты. Александр после контратаки, которую начал Калюжный с правого фланга, пробил издали, но не попал.

На 31-й Ванакен имел свой первый момент. Он получил пас от Доку, однако его удар в центре штрафной попал в Лукаку, и мяч ушел мимо ворот.

После этого Доку сместился с левого фланга в штрафную, но Забарный отразил угрозу. Через минуту уже Ванат после углового едва не срезал мяч в свои ворота.

На 44-й Де Брюйне со штрафного заставил Лунина спасать ворота, переведя мяч на угловой.

Во втором тайме на 48-й минуте Кастань после углового пробил над воротами, а на 51-й Ванакен попал прямо в Лунина.

На 63-й Лукаку не достал подачу Де Брюйне, а через две минуты Судаков после паса Миколенко также промахнулся. Пас был настолько красивым, что Виталий получил травму и был заменен.

На 70-й минуте Украина пропустила. Цыганков потерял Де Кейпера, который низом пробил в дальний угол ворот. Лунин не смог спасти. Потому что соперник пробил из-под Сватка.

Ромелу Лукаку доминировал во втором тайме. Фото: Reuters

Через пять минут Реброва наказали за трусливый футбол. На этот раз забил Лукаку.

Команду Реброва снова наказали на 86-й минуте. Ванакен отдал па в штрафную на ход Лукаку, который убежал от Сватка и пробил в дальний угол ворот.

Бельгия — Украина — 3:0

Голы: Де Кейпер, 70, Лукаку, 75, 86

Напомним, портал Новини.LIVE провел онлайн-трансляцию матча Бельгия - Украина.

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