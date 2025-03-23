Бельгія розгромила Україну 3-0 та залишилася в Дивізіоні А Ліги націй

Матч Бельгія — Україна. Фото: Reuters

В матчі-відповіді стикового раунду Ліги націй збірна України зіграла з Бельгією. У першій грі команда Сергія Реброва перемогла з рахунком 3:1.

Другий матч завершився розгромною перемогою Бельгії, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч Бельгія — Україна — 3:0. Фото: Reuters

Як Україна зіграла з Бельгією

Матч у Генку подарував уболівальникам чимало емоцій. На 23-й хвилині Де Брюйне завдав удару з лівого флангу штрафного — м’яч пролетів над поперечиною.

Наступний момент був у Зінченка через чотири хвилини. Олександр після контратаки, яку розпочав Калюжний із правого флангу, пробив здалеку, але не влучив.

На 31-й Ванакен мав свій перший момент. Він отримав пас від Доку, однак його удар у центрі штрафного влучив у Лукаку, і м’яч пішов мимо.

Після цього Доку змістився з лівого флангу до штрафного, та Забарний відбив загрозу. Через хвилину вже Ванат після кутового ледь не зрізав м’яч у свої ворота.

На 44-й Де Брюйне зі штрафного змусив Луніна рятувати ворота, перевівши м’яч на кутовий.

У другому таймі на 48-й хвилині Кастань після кутового пробив над воротами, а на 51-й Ванакен влучив прямо в Луніна.

На 63-й Лукаку не дістав подачу Де Брюйне, а через дві хвилини Судаков після пасу Миколенка також промахнувся. Пас був настільки красивим, що Віталій отримав травму та був замінений.

На 70-й хвилині Україна пропустила. Циганков втратив Де Кейпера, який низом пробив у дальній кут воріт. Лунін не зміг врятувати. Бо суперник пробив з-під Сватка.

Ромелу Лукаку домінував у другому таймі. Фото: Reuters

Через п’ять хвилин Реброва покарали за боягузливий футбол. Цього разу забив Лукаку.

Команду Реброва знову покарали на 86-й хвилині. Ванакен віддав па в штрафну на хід Лукаку, який втік від Сватка і пробив у дальній кут воріт.

Бельгія — Україна — 3:0

Голи: Де Кейпер, 70, Лукаку, 75, 86

Нагадаємо, портал Новини.LIVE провів онлайн-трансляцію матчу Бельгія — Україна.

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