Бельгія розгромила Україну 3-0 та залишилася в Дивізіоні А Ліги націй

Реброва покарали за боягузливий матч — Бельгія перемогла Україну
В матчі-відповіді стикового раунду Ліги націй збірна України зіграла з Бельгією. У першій грі команда Сергія Реброва перемогла з рахунком 3:1.
Другий матч завершився розгромною перемогою Бельгії, повідомив портал Новини.LIVE.
Як Україна зіграла з Бельгією
Матч у Генку подарував уболівальникам чимало емоцій. На 23-й хвилині Де Брюйне завдав удару з лівого флангу штрафного — м’яч пролетів над поперечиною.
Наступний момент був у Зінченка через чотири хвилини. Олександр після контратаки, яку розпочав Калюжний із правого флангу, пробив здалеку, але не влучив.
На 31-й Ванакен мав свій перший момент. Він отримав пас від Доку, однак його удар у центрі штрафного влучив у Лукаку, і м’яч пішов мимо.
Після цього Доку змістився з лівого флангу до штрафного, та Забарний відбив загрозу. Через хвилину вже Ванат після кутового ледь не зрізав м’яч у свої ворота.
На 44-й Де Брюйне зі штрафного змусив Луніна рятувати ворота, перевівши м’яч на кутовий.
У другому таймі на 48-й хвилині Кастань після кутового пробив над воротами, а на 51-й Ванакен влучив прямо в Луніна.
На 63-й Лукаку не дістав подачу Де Брюйне, а через дві хвилини Судаков після пасу Миколенка також промахнувся. Пас був настільки красивим, що Віталій отримав травму та був замінений.
На 70-й хвилині Україна пропустила. Циганков втратив Де Кейпера, який низом пробив у дальній кут воріт. Лунін не зміг врятувати. Бо суперник пробив з-під Сватка.
Через п’ять хвилин Реброва покарали за боягузливий футбол. Цього разу забив Лукаку.
Команду Реброва знову покарали на 86-й хвилині. Ванакен віддав па в штрафну на хід Лукаку, який втік від Сватка і пробив у дальній кут воріт.
Бельгія — Україна — 3:0
Голи: Де Кейпер, 70, Лукаку, 75, 86
Нагадаємо, портал Новини.LIVE провів онлайн-трансляцію матчу Бельгія — Україна.
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