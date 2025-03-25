Хто може замінити Реброва у збірній України після поразки Бельгії в Лізі націй

Андрій Шевченко та Сергій Ребров. Фото: УАФ

Збірна України з футболу 23 березня в Генку зазнала прикрої поразки від Бельгії в рамках плей-оф Ліги націй. Матч завершився з рахунком 0:3, через що "синьо-жовті" не змогли вийти в Дивізіон А.

Невдалий результат посилив критику головного тренера Сергія Реброва, який очолює команду з 2023 року. Спеціаліст навіть був змушений закрити коментарі під кількома постами в соцмережах. Через дедалі більшу критику ми вирішили назвати тих, хто може замінити Реброва, якщо Українська асоціація футболу (УАФ) ухвалить рішення про його звільнення.

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Сергій Ребров. Фото: УАФ

Реброва є ким замінити

Ребров прийшов до збірної з амбітними планами, спираючись на досвід роботи в "Динамо", "Ференцвароші" та "Аль-Айні". Однак його тактичні схеми не завжди працюють, оскільки збірні потрібно тренувати інакше, ніж клуби. Тому в багатьох моментах спеціаліст виглядає розгубленим.

Якщо УАФ шукатиме заміну, серед кандидатів називають кількох фахівців. Унаї Мельгоса, іспанець із досвідом роботи в Україні з "Динамо" U-19 та збірною U-21.

Цей іспанець в Україні завжди був у команді Реброва, очолюючи напрямок молодіжних команд. Наразі ж він вивів команду на чемпіонат Європи-2025.

Унаї Мельгоса. Фото: УАФ

Другим кандидатом є головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань, який вже працював із молодіжними збірними. Влітку у тренера завершується контракт із клубом, і він може знову очолити національну команду, яку вже тренував у матчі з Англією у відборі на Євро-2024.

Олександр Шовковський, головний тренер "Динамо", також у списку, оскільки його можуть звільнити з клубу через невдалі результати. Тренерський потенціал Шовковського лише розкривається, але його авторитет серед гравців величезний.

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Серед іноземців варто згадати італійця Андреа Мальдеру, який працював у штабі Андрія Шевченка. Аналітичний підхід італійця може оновити гру команди. Крім того, у нього хороші зв’язки з Шевченком, який, імовірно, керуватиме ним у ролі роботодавця.

Андреа Мальдера. Фото: УАФ

Додамо, що для збірної дуже важливо, щоб новий тренер умів працювати з молоддю. Саме тому Мельгоса та Ротань виглядають найцікавішими кандидатами.

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