Динамо продасть основного захисника в сильний європейський клуб

Денис Попов та Руслан Нещерет рятують "Динамо" від гола. Фото: пресслужба клубу

Керівництво київського "Динамо" може отримати ще одну пропозицію про продаж свого вихованця. Цього разу йдеться про захисника збірної України Дениса Попова.

Чутки про відхід Попова з "Динамо" з'явилися ще два роки тому, зараз з'явилася конкретна інформація, повідомляє Fotomac.

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Влітку 2025 року склад "Динамо" може кардинально змінитися. Згідно з інформацією журналістів, з київської команди можуть піти одразу кілька футболістів. Одним із них виявився вихованець "біло-синіх" Денис Попов. На 26-річного захисника є попит у Туреччині.

Денис Попов тікає від суперника. Фото: пресслужба "Динамо"

Що відомо про трансфер Попова

Контракт досвідченого футболіста з київським клубом завершиться влітку 2026 року. Сторони поки що не вели переговори про продовження угоди. На тлі цього з'явилася інформація про те, що "Трабзонспор" відновив інтерес до захисника.

Денис Попов під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

За кілька місяців Попов може стати четвертим українцем у складі турецької команди. Її кольори вже захищають капітан молодіжної збірної Арсеній Батагов, а також колишні футболісти "Шахтаря" Данило Сікан та Олександр Зубков.

Нещодавно "Трабзонспор" змінив тренера. Замість Шенола Гюнеша команду очолив Фатіх Текке. Однак клуб продовжить активно працювати на українському трансферному ринку.

У нинішньому сезоні Попов провів за "Динамо" 25 матчів, у яких забив 4 голи. Його трансферна вартість становить 4 млн євро.

Нагадаємо, ексфорвард "Динамо" Артем Мілевський вирішив розкрити походження своїх заробітків.

Також із "Динамо" може піти вихованець і багаторічний лідер команди.

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