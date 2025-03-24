Андрій Лунін прокоментував поразку від збірної Бельгії

Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Збірна України з футболу у стикових матчах Ліги націй програла команді Бельгії. У другій грі синьо-жовті поступилися з рахунком 0:3, хоч в першому матчі перемогли 3:1.

Найкращим футболістом матчу став воротар України Андрій Лунін, який після гри висловився щодо матчу в Instagram.

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Що Лунін розповів про поразку

Воротар збірної України після матчу подякував усім за підтримку та зізнався, що результат бою засмутив команду. Водночас він наголосив, що збірна продовжить рухатися вперед і намагатиметься радувати своїх шанувальників.

"Усім дякую. Прикро за результат, будемо рухатись вперед та намагатися радувати вас", — написав Лунін.

Після матчу 56% уболівальників віддали Луніну перевагу у голосуванні за "Лева матчу".

Бельгія зберегла місце у Дивізіоні A Ліги націй, а команда України знову проведе сезон у Дивізіоні B.

Починаючи з наступного сезону в Дивізіоні B зіграють: Україна, Австрія, Боснія і Герцеговина, Грузія, Ізраїль, Ірландія, Косово, Північна Ірландія, Північна Македонія, Польща, Румунія, Словенія, Угорщина, Швейцарія, Швеція, Шотландія.

Нагадаємо, раніше визначились, які оцінки за матч отримали гравці збірної України.

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