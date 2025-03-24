Андрей Лунин прокомментировал поражение от сборной Бельгии

Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Сборная Украины по футболу в стыковых матчах Лиги наций проиграла команде Бельгии. Во второй игре сине-желтые уступили со счетом 0:3, хотя в первом матче победили 3:1.

Лучшим футболистом матча стал вратарь Украины Андрей Лунин, который после игры высказался по матчу в Instagram.

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Андрей Лунин. Фото: УАФ

Что Лунин рассказал о поражении

Вратарь сборной Украины после матча поблагодарил всех за поддержку и признался, что результат боя расстроил команду. В то же время он отметил, что сборная продолжит двигаться вперед и постарается радовать своих поклонников.

"Всем спасибо. Обидно за результат, будем двигаться вперед и стараться радовать вас", — написал Лунин.

После матча 56% болельщиков отдали Лунину предпочтение в голосовании за "Льва матча".

Бельгия сохранила место в Дивизионе A Лиги наций, а команда Украины снова проведет сезон в Дивизионе B.

Начиная со следующего сезона в Дивизионе B сыграют: Украина, Австрия, Босния и Герцеговина, Грузия, Израиль, Ирландия, Косово, Северная Ирландия, Северная Македония, Польша, Румыния, Словения, Венгрия, Швейцария, Швеция, Шотландия.

Напомним, ранее определились, какие оценки за матч получили игроки сборной Украины.

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