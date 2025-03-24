Андрей Лунин прокомментировал поражение от сборной Бельгии

Лунин обратился к украинцам после поражения от Бельгии
Сборная Украины по футболу в стыковых матчах Лиги наций проиграла команде Бельгии. Во второй игре сине-желтые уступили со счетом 0:3, хотя в первом матче победили 3:1.
Лучшим футболистом матча стал вратарь Украины Андрей Лунин, который после игры высказался по матчу в Instagram.
Что Лунин рассказал о поражении
Вратарь сборной Украины после матча поблагодарил всех за поддержку и признался, что результат боя расстроил команду. В то же время он отметил, что сборная продолжит двигаться вперед и постарается радовать своих поклонников.
"Всем спасибо. Обидно за результат, будем двигаться вперед и стараться радовать вас", — написал Лунин.
После матча 56% болельщиков отдали Лунину предпочтение в голосовании за "Льва матча".
Бельгия сохранила место в Дивизионе A Лиги наций, а команда Украины снова проведет сезон в Дивизионе B.
Начиная со следующего сезона в Дивизионе B сыграют: Украина, Австрия, Босния и Герцеговина, Грузия, Израиль, Ирландия, Косово, Северная Ирландия, Северная Македония, Польша, Румыния, Словения, Венгрия, Швейцария, Швеция, Шотландия.
Напомним, ранее определились, какие оценки за матч получили игроки сборной Украины.
В турецкий футбольный чемпионат может переехать игрок киевского "Динамо".
Один из лидеров "Динамо" Киев может уйти из команды в летнее трансферное окно.
Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский признался, где берет деньги на свое существование.
Читайте Новини.LIVE!