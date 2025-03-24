Лунин стал лучшим игроком, Ванат и Матвиенко провалили матч с Бельгией

Ромелу Лукаку празднует третий гол. Фото: Reuters/Yves Herman

Сборная Украины снова разочаровала болельщиков. Команда Сергея Реброва проиграла Бельгии ответный поединок плей-офф Лиги Наций.

Андрей Лунин был признан лучшим футболистом матча, сообщает портал Новини.LIVE.

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Завершились ответные встречи национальных команд в рамках плей-офф Лиги Наций. Сборная Украины проиграла Бельгии со счетом 0:3. По сумме двух матчей счет противостояния оказался 3:4 в пользу "красных дьяволов".

Оценки игрокам за матч

Болельщики сборной Украины проголосовали за Андрея Лунина, который стал лучшим футболистом поединка. Голкипер мадридского "Реала" несколько раз спасал свои ворота от гола, но все же пропустил три мяча. Аналитический портал WhoScored поставил вратарю оценку 6,3.

Кевин Де Брюйне против Андрея Лунина. Фото: Reuters/Yves Herman

При этом наивысший бал получили Егор Ярмолюк, Виталий Миколенко и Александр Зинченко. Им поставили одинаковую оценку 6,8. Худшие баллы получили капитан Николай Матвиенко (5,7), Владислав Ванат (5,8) и Илья Забарный (6,0).

Оценки за матч Бельгия — Украина. Фото: скриншот WhoScored

Оценки футболистов сборной Бельгии оказались более высокими, что не удивительно. Героем поединка оказался Ромелу Лукаку, который в этой встрече записал на свой счет два гола. Ему поставили оценку 8,8. Автор одной из голевых передач Жереми Доку получил 8,7 балла.

Напомним, сборная Украины пропустила три гола от Бельгии после того, как Виталий Миколенко ушел с поля из-за травмы во втором тайме.

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