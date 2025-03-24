Лунін став найкращим гравцем, Ванат і Матвієнко провалили матч із Бельгією

Ромелу Лукаку святкує третій гол. Фото: Reuters/Yves Herman

Збірна України знову розчарувала вболівальників. Команда Сергія Реброва програла Бельгії матч-відповідь плей-офф Ліги Націй.

Андрія Луніна було визнано найкращим футболістом матчу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Завершилися матчі-відповіді національних команд у рамках плей-офф Ліги Націй. Збірна України програла Бельгії з рахунком 0:3. За сумою двох матчів рахунок протистояння виявився 3:4 на користь "червоних дияволів".

Оцінки гравцям за матч

Уболівальники збірної України проголосували за Андрія Луніна, який став найкращим футболістом поєдинку. Голкіпер мадридського "Реала" кілька разів рятував свої ворота від голу, але все ж пропустив три м'ячі. Аналітичний портал WhoScored поставив воротарю оцінку 6,3.

Кевін Де Брюйне проти Андрія Луніна. Фото: Reuters/Yves Herman

При цьому найвищий бал отримали Єгор Ярмолюк, Віталій Миколенко та Олександр Зінченко. Їм поставили однакову оцінку 6,8. Найгірші бали отримали капітан Микола Матвієнко (5,7), Владислав Ванат (5,8) та Ілля Забарний (6,0).

Оцінки за матч Бельгія — Україна. Фото: скриншот WhoScored

Оцінки футболістів збірної Бельгії виявилися вищими, що не дивно. Героєм поєдинку виявився Ромелу Лукаку, який у цій зустрічі записав на свій рахунок два голи. Йому поставили оцінку 8,8. Автор однієї з гольових передач Жеремі Доку отримав 8,7 бала.

Нагадаємо, збірна України пропустила три голи від Бельгії після того, як Віталій Миколенко пішов з поля через травму в другому таймі.

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