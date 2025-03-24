Динамо продаст основного защитника в сильный европейский клуб

Еще один футболист Динамо переедет в Турцию — о каком клубе речь
Руководство киевского "Динамо" может получить еще одно предложение о продаже своего воспитанника. На этот раз речь идет о защитнике сборной Украины Денисе Попове.
Слухи об уходе Попова из "Динамо" появились еще два года назад, сейчас появилась конкретная информация, сообщает Fotomac.
Летом 2025 года состав "Динамо" может кардинально измениться. Согласно информации журналистов, из киевской команды могут уйти сразу несколько футболиста. Одним из них оказался воспитанник "бело-синих" Денис Попов. На 26-летнего защитника есть спрос в Турции.
Что известно о трансфере Попова
Контракт опытного футболиста с киевским клубом завершится летом 2026 года. Стороны пока не вели переговоры о продлении соглашения. На фоне этого появилась информация о том, что "Трабзонспор" возобновил интерес к защитнику.
Через несколько месяцев Попов может стать четвертым украинцем в составе турецкой команды. Ее цвета уже защищают капитан молодежной сборной Арсений Батагов, а также бывшие футболисты "Шахтера" Даниил Сикан и Александр Зубков.
Недавно "Трабзонспор" поменял тренера. Вместо Шенола Гюнеша команду возглавил Фатих Текке. Однако клуб продолжит активно работать на украинском трансферном рынке.
В нынешнем сезоне Попов провел за "Динамо" 25 матчей, в которых забил 4 гола. Его трансферная стоимость составляет 4 млн евро.
Напомним, экс-форвард "Динамо" Артем Милевский решил раскрыть происхождение своих заработков.
Также из "Динамо" может уйти воспитанник и многолетний лидер команды.
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