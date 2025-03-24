Динамо продаст основного защитника в сильный европейский клуб

Денис Попов и Руслан Нещерет спасают "Динамо" от гола. Фото: пресс-служба клуба

Руководство киевского "Динамо" может получить еще одно предложение о продаже своего воспитанника. На этот раз речь идет о защитнике сборной Украины Денисе Попове.

Слухи об уходе Попова из "Динамо" появились еще два года назад, сейчас появилась конкретная информация, сообщает Fotomac.

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Летом 2025 года состав "Динамо" может кардинально измениться. Согласно информации журналистов, из киевской команды могут уйти сразу несколько футболиста. Одним из них оказался воспитанник "бело-синих" Денис Попов. На 26-летнего защитника есть спрос в Турции.

Денис Попов убегает от соперника. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что известно о трансфере Попова

Контракт опытного футболиста с киевским клубом завершится летом 2026 года. Стороны пока не вели переговоры о продлении соглашения. На фоне этого появилась информация о том, что "Трабзонспор" возобновил интерес к защитнику.

Денис Попов во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Через несколько месяцев Попов может стать четвертым украинцем в составе турецкой команды. Ее цвета уже защищают капитан молодежной сборной Арсений Батагов, а также бывшие футболисты "Шахтера" Даниил Сикан и Александр Зубков.

Недавно "Трабзонспор" поменял тренера. Вместо Шенола Гюнеша команду возглавил Фатих Текке. Однако клуб продолжит активно работать на украинском трансферном рынке.

В нынешнем сезоне Попов провел за "Динамо" 25 матчей, в которых забил 4 гола. Его трансферная стоимость составляет 4 млн евро.

Напомним, экс-форвард "Динамо" Артем Милевский решил раскрыть происхождение своих заработков.

Также из "Динамо" может уйти воспитанник и многолетний лидер команды.

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