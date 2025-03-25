Довбик готується повернутися до Іспанії — про який клуб ідеться

Артем Довбик під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/

Керівництво італійської "Роми" готове розглянути пропозицію про трансфер майже всіх гравців команди, за винятком Пауло Дібали. Форвард збірної України Артем Довбик теж входить до цього списку.

У послугах гравця зацікавлені представники Іспанії та Німеччини, повідомляє Tutto Mercato.

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Влітку 2025 року на "Рому" чекають серйозні зміни. Головний тренер команди Клаудіо Раньєрі повернеться на пенсію. Деякі футболісти перейдуть в інші команди, серед них може опинитися й Артем Довбик. Один із представників іспанської Ла-Ліги проявляє інтерес до українця і готовий зробити пропозицію про його перехід.

Довбик може повернутися до Іспанії

Під час виступів за "Жирону" форвард збірної України зацікавив "Атлетіко", але відмовив мадридському клубу заради переїзду до Італії. Досвід вийшов суперечливим: у "Ромі" кілька разів за сезон змінювали тренера, а команда не претендує на трофеї.

Довбик бореться з гравцями "Атлетіка". Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

У нинішньому сезоні Довбик забив уже 15 голів і зробив 3 результативні передачі. Раньєрі підтримує Артема, але експерти та журналісти часто критикують його на тлі досить прагматичної гри команди. Однак у форварда може з'явитися можливість повернутися в чемпіонат, де він був справжньою зіркою.

Влітку з "Атлетіко" піде лідер команди Антуан Грізманн. Наставник мадридської команди Дієго Сімеоне зробить ще одну спробу підписати Артема Довбика. "Матрацники" готові запропонувати за гравця 27 млн євро і бонуси за вдалий виступ. Однак в іспанської команди є й інші кандидати на посилення атакувальної лінії команди.

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