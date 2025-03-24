Легенда Шахтаря допоможе Кучеру тренувати Чорноморець

Олександр Кучер під час тренування. Фото: УНІАН

Олександр Бабич залишив посаду головного тренера "Чорноморця". Він працюватиме в одеському клубі як спортивний директор.

Одесити вже обрали нового наставника, який приведе в команду свій тренерський штаб, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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Одеський "Чорноморець" замінив головного тренера під час сезону. Замість Олександра Бабича команду очолив колишній наставник "Металіста" і "Дніпра-1" Олександр Кучер. З 2023 року колишній футболіст збірної України був безробітним, однак тепер 42-річний фахівець знайшов новий клуб.

Ярослав Ракицький на лаві запасних. Фото: УНІАН

Ракицький допоможе Кучеру

Ексзахисник "Шахтаря" запросив до Одеси свого друга і колишнього партнера по донецькій команді. Олександр Кучер хоче, щоб Ярослав Ракицький допоміг йому тренувати "Чорноморець".

Влітку досвідчений футболіст став вільним агентом, але поки не оголошував про завершення кар'єри. Наразі невідомо, в якій саме ролі Кучер хоче бачити в одеській команді Ракицького, проте, напевно, йдеться про посаду асистента головного тренера.

Ракицький поки що не коментував цю інформацію.

Нагадаємо, у мадридському "Реалі" теж відбудеться заміна тренера, але це трапиться наприкінці сезону.

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