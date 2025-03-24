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Тандем из Шахтера будет тренировать Черноморец

24 марта 2025 13:47
Иван Крутогоров - Редактор
Легенда Шахтера поможет Кучеру тренировать Черноморец
Александр Кучер во время тренировки. Фото: УНИАН
Иван Крутогоров - Редактор

Александр Бабич покинул должность главного тренера "Черноморца". Он будет работать в одесском клубе в качестве спортивного директора. 

Одесситы уже выбрали нового наставника, который приведет в команду свой тренерский штаб, сообщил журналист Игорь Бурбас

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Одесский "Черноморец" заменил главного тренера по ходу сезона. Вместо Александра Бабича команду возглавил бывший наставник "Металлиста" и "Днепра-1" Александр Кучер. С 2023 года бывший футболист сборной Украины был безработным, однако теперь 42-летний специалист нашел новый клуб. 

Ярослав Ракицкий
Ярослав Ракицкий на скамейке запасных. Фото: УНИАН

Ракицкий поможет Кучеру 

Экс-защитник "Шахтера" пригласил в Одессу своего друга и бывшего партнера по донецкой команде. Александр Кучер хочет, чтобы Ярослав Ракицкий помог ему тренировать "Черноморец".

Летом опытный футболист стал свободным агентом, но пока не объявлял о завершении карьеры. Пока неизвестно, в какой именно роли Кучер хочет видеть в одесской команде Ракицкого, однако наверняка речь идет о должности ассистента главного тренера. 

Ракицкий пока не комментировал эту информацию. 

Напомним, в мадридской "Реале" тоже произойдет замена тренера, но это случится в конце сезона. 

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Киевское "Динамо" получит предложение по одному из игроков основы, трансфер будет возможен летом. 

Также "Динамо" может отпустить Николая Шапаренко, которым интересуется известный клуб. 

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