Лунин может перейти в Манчестер Юнайтед – Реал готов продать

Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Футболист мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин близок к тому, чтобы сменить команду. Потенциальный покупатель также готовится к трансферу.

Об этом сообщил источник паблика TBR Football.

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"Манчестер Юнайтед", который претендует на Лунина близок к тому, чтобы летом продать основного голкипера Андре Онана.

Андре Онана. Фото: Reuters

На текущий момент в Саудовской Аравии проявляют интерес к вратарю и готовы хорошо за него заплатить.

Кроме Онана, в Саудовской Аравии хотят летом заманить в свой чемпионат Алиссона Беккера из "Ливерпуля" и Эдерсона из "Манчестер Сити".

"Манчестер Юнайтед" приобрел Онана летом 2023 года у миланского "Интера" за 52,5 млн евро.

Первый сезон Онана оказался провальным из-за множества "детских" ошибок. Во втором сезоне футболист меньше ошибается, но не играет как игрок за более чем 50 млн евро.

В текущем сезоне Онана в 39 матчах пропустил 52 мяча и провел девять сухих матчей.

Ожидается, что "Реал" продаст Лунина за 25-30 млн евро.

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