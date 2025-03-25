Лунин может перейти в Манчестер Юнайтед – Реал готов продать

Претендент на Лунина расчистит вратарскую позицию для украинца
Футболист мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин близок к тому, чтобы сменить команду. Потенциальный покупатель также готовится к трансферу.
Об этом сообщил источник паблика TBR Football.
Лунину освобождают место
"Манчестер Юнайтед", который претендует на Лунина близок к тому, чтобы летом продать основного голкипера Андре Онана.
На текущий момент в Саудовской Аравии проявляют интерес к вратарю и готовы хорошо за него заплатить.
Кроме Онана, в Саудовской Аравии хотят летом заманить в свой чемпионат Алиссона Беккера из "Ливерпуля" и Эдерсона из "Манчестер Сити".
"Манчестер Юнайтед" приобрел Онана летом 2023 года у миланского "Интера" за 52,5 млн евро.
Первый сезон Онана оказался провальным из-за множества "детских" ошибок. Во втором сезоне футболист меньше ошибается, но не играет как игрок за более чем 50 млн евро.
В текущем сезоне Онана в 39 матчах пропустил 52 мяча и провел девять сухих матчей.
Ожидается, что "Реал" продаст Лунина за 25-30 млн евро.
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