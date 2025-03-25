ИИ показал, как Криштиану Роналду менялся за 23 года карьеры

Криштиану Роналду в сборной Португалии. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Футболист саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду недавно исполнилось 40 лет, но он не собирается завершать карьеру. Искусственный интеллект проанализировал изменения во внешности игрока за более, чем два десятилетия.

Роналду не собирается останавливаться на достигнутом и хочет установить еще несколько уникальных достижений, сообщает портал Новини.LIVE.

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Искусственный интеллект напомнил о том, как менялась внешность Криштиану Роналду за 23 года карьеры. Португалец дебютировал за лиссабонский "Спортинг" летом 2002 года. Тренер команда Ласло Белени переставил юного футболиста из центра поля на левый фланг, и с этого момента талантливый полузащитник бил один рекорд за другим.

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Искусственный интеллект представил весь карьерный путь португальского игрока, начав буквально с момента, когда будущая звезда еще носил подгузники. В "Спортинге" он был кучерявым, застенчивым парнем, который радовался каждому голу так, будто выиграл чемпионат мира. В "Манчестер Юнайтед" хавбек перешел в статусе одной из самых талантливых молодых звезд футбола.

Криштиану Роналду празднует гол. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Мадридский "Реал" стал вершиной карьеры Роналду, который во время выступления за испанский клуб получал один "Золотой мяч" за другим. Потом были туринский "Ювентус", неудачное возвращение в "Манчестер Юнайтед", титул чемпиона Европы и переезд в Саудовскую Аравию, где Криштиану забивает десятки голов за сезон.

Роналду стал лучшим бомбардиром в истории национальных команд, провел больше всего матчей за сборную Португалии. Он является лучшим голеадором в истории чемпионатов Европы и мечтает сыграть на Кубке Мира-2026.

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