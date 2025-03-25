ШІ показав, як Кріштіану Роналду змінювався за 23 роки кар'єри

Кріштіану Роналду у збірній Португалії. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Футболісту саудівського "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду нещодавно виповнилося 40 років, але він не збирається завершувати кар'єру. Штучний інтелект проаналізував зміни в зовнішності гравця за понад два десятиліття.

Роналду не збирається зупинятися на досягнутому і хоче встановити ще кілька унікальних досягнень, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Штучний інтелект нагадав про те, як змінювалася зовнішність Кріштіану Роналду за 23 роки кар'єри. Португалець дебютував за лісабонський "Спортинг" влітку 2002 року. Тренер команда Ласло Белені переставив юного футболіста з центру поля на лівий фланг, і з цього моменту талановитий півзахисник бив один рекорд за іншим.

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Штучний інтелект представив увесь кар'єрний шлях португальського гравця, почавши буквально з моменту, коли майбутня зірка ще носив підгузки. У "Спортингу" він був кучерявим, сором'язливим хлопцем, який радів кожному голу так, ніби виграв чемпіонат світу. У "Манчестер Юнайтед" хавбек перейшов у статусі однієї з найталановитіших молодих зірок футболу.

Кріштіану Роналду святкує гол. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Мадридський "Реал" став вершиною кар'єри Роналду, який під час виступу за іспанський клуб отримував один "Золотий м'яч" за іншим. Потім були туринський "Ювентус", невдале повернення до "Манчестер Юнайтед", титул чемпіона Європи та переїзд до Саудівської Аравії, де Кріштіану забиває десятки голів за сезон.

Роналду став найкращим бомбардиром в історії національних команд, провів найбільше матчів за збірну Португалії. Він є найкращим голеадором в історії чемпіонатів Європи та мріє зіграти на Кубку Світу-2026.

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