Володимир Кличко повернеться в бокс, але є важливий нюанс

Володимир Кличко повернеться до рингу — правда чи чутки
Відомий український спортсмен Володимир Кличко святкує свій день народження. Олімпійському чемпіону з боксу виповнилося 49 років.
Портал Новини.LIVE розібрався в ситуації навколо чуток про повернення боксера в спорт.
У серпні 2017 року Володимир Кличко оголосив про завершення кар'єри. У квітні того ж року відбувся останній бій за участю українця. Той поєдинок на "Вемблі" в Лондоні, який зібрав 90 тисяч глядачів, був визнаний "Боєм року". Кличко вийшов у ринг після перерви, але мав гарний вигляд і доставив чимало проблем Ентоні Джошуа, але ж британець був в оптимальній формі. У підсумку під кінець протистояння суперник відправив українця на ринг, незабаром після цього судді довелося завершити поєдинок. Джошуа став володарем поясів WBA Super, IBF та IBO.
Повернення Кличка на ринг
Уперше з цією інформацією в публічний простір вийшло авторитетне видання The Ring. У поверненні Володимира Кличка зацікавлений голова Головного управління з питань розваг у Саудівській Аравії Туркі Аль аш-Шейх. Саме з його ім'ям останніми роками пов'язана організація головних боксерських боїв планети.
У самого Володимира Кличка теж є мотивація повернуться до боїв. Джордж Форман утримує рекорд як найстаршого чемпіона світу з боксу, йому було 45 років. Українець може встановити нове досягнення. Ще 2017 року Володимир говорив, що гроші його не цікавлять, але, по-перше, напевно, йтиметься про дійсно величезну суму, і частину коштів можна буде спрямувати на підтримку армії. А по-друге, українця може спокусити можливість знову і назавжди вписати своє ім'я в історію.
Туркі Аль аш-Шейх вміє знаходити переконливі аргументи під час переговорів. Він хоче, щоб Кличко повернувся на ринг у 2025 році. Не виключено, що вже зараз Володимиру шукають гідного суперника. Повернення Кличка в ринг однозначно затьмарить інші спортивні події року.
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