Володимир Кличко повернеться в бокс, але є важливий нюанс

Який зараз вигляд має Володимир Кличко. Фото: instagram.com/klitschko/

Відомий український спортсмен Володимир Кличко святкує свій день народження. Олімпійському чемпіону з боксу виповнилося 49 років.

Портал Новини.LIVE розібрався в ситуації навколо чуток про повернення боксера в спорт.

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У серпні 2017 року Володимир Кличко оголосив про завершення кар'єри. У квітні того ж року відбувся останній бій за участю українця. Той поєдинок на "Вемблі" в Лондоні, який зібрав 90 тисяч глядачів, був визнаний "Боєм року". Кличко вийшов у ринг після перерви, але мав гарний вигляд і доставив чимало проблем Ентоні Джошуа, але ж британець був в оптимальній формі. У підсумку під кінець протистояння суперник відправив українця на ринг, незабаром після цього судді довелося завершити поєдинок. Джошуа став володарем поясів WBA Super, IBF та IBO.

Володимир Кличко (ліворуч), Леннокс Льюїс та Віталій Кличко. Фото: УНІАН

Повернення Кличка на ринг

Уперше з цією інформацією в публічний простір вийшло авторитетне видання The Ring. У поверненні Володимира Кличка зацікавлений голова Головного управління з питань розваг у Саудівській Аравії Туркі Аль аш-Шейх. Саме з його ім'ям останніми роками пов'язана організація головних боксерських боїв планети.

Володимир Кличко з чемпіонськими поясами. Фото: Telegram

У самого Володимира Кличка теж є мотивація повернуться до боїв. Джордж Форман утримує рекорд як найстаршого чемпіона світу з боксу, йому було 45 років. Українець може встановити нове досягнення. Ще 2017 року Володимир говорив, що гроші його не цікавлять, але, по-перше, напевно, йтиметься про дійсно величезну суму, і частину коштів можна буде спрямувати на підтримку армії. А по-друге, українця може спокусити можливість знову і назавжди вписати своє ім'я в історію.

Туркі Аль аш-Шейх вміє знаходити переконливі аргументи під час переговорів. Він хоче, щоб Кличко повернувся на ринг у 2025 році. Не виключено, що вже зараз Володимиру шукають гідного суперника. Повернення Кличка в ринг однозначно затьмарить інші спортивні події року.

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