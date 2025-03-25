Владимир Кличко вернется в бокс, но есть важный нюанс

Как сейчас выглядит Владимир Кличко. Фото: instagram.com/klitschko/

Известный украинский спортсмен Владимир Кличко празднует свой день рождения. Олимпийскому чемпиону по боксу исполнилось 49 лет.

Портал Новини.LIVE разобрался в ситуации вокруг слухов о возвращении боксера в спорт.

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В августе 2017 года Владимир Кличко объявил о завершении карьеры. В апреле того же года состоялся последний бой с участием украинца. Тот поединок на "Уэмбли" в Лондоне, который собрал 90 тысяч зрителей, был признан "Боем года". Кличко вышел в ринг после перерыва, но выглядел хорошо и доставил немало проблем Энтони Джошуа, а ведь британец был в оптимальной форме. В итоге под конец противостояния соперник отправил украинца на ринг, вскоре после этого судье пришлось завершить поединок. Джошуа стал обладателем поясов WBA Super, IBF и IBO.

Владимир Кличко (слева), Леннокс Льюис и Виталий Кличко. Фото: УНИАН

Возвращение Кличко на ринг

Впервые с этой информацией в публичное пространство вышло авторитетное издание The Ring. В возвращении Владимира Кличко заинтересован председатель Главного управления по вопросам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх. Именно с его именем в последние годы связана организация главных боксерских боев планеты.

Владимир Кличко с чемпионскими поясами. Фото: Telegram

У самого Владимира Кличко тоже есть мотивация вернутся к боям. Джордж Форман удерживает рекорд в качестве самого возрастного чемпиона мира по боксу, ему было 45 лет. Украинец может установить новое достижение. Еще в 2017 году Владимир говорил, что деньги его не интересуют, но, во-первых, наверняка речь пойдет о действительно огромной сумме, и часть средств можно будет направить на поддержку армии. А во-вторых, украинца может соблазнить возможность снова и навсегда вписать свое имя в историю.

Турки Аль аш-Шейх умеет находить убедительные аргументы во время переговоров. Он хочет, чтобы Кличко вернулся на ринг в 2025 году. Не исключено, что уже сейчас Владимиру ищут достойного соперника. Возвращение Кличко в ринг однозначно затмит другие спортивные события года.

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