ТОП-10 нокаутов в карьере Владимира Кличко

Владимир Кличко. Фото: instagram.com/klitschko

Во вторник, 25 марта, легендарному украинскому боксеру Владимиру Кличко исполняется 49 лет. "Доктор Стальной Молот" за свою карьеру одержал 64 победы в 69 боях, из которых 53 завершил нокаутами, благодаря чему стал одним из величайших тяжеловесов в истории.

В день его рождения вспоминаем десять лучших нокаутов, которые вошли в историю бокса.

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Владимир Кличко — Фабиан Меза. 16.11.1996

Дебют Кличко на профессиональном ринге в Гамбурге стал взрывным. В первом раунде он отправил мексиканца Мезу в нокаут, заложив фундамент своей славы. После жесткой серии боковых ударов Фабиан упал на настил ринга.

Владимир Кличко — Деррик Джефферсон. 20.01.2001

Во втором раунде Владимир сначала красивым правым прямым отправил соперника в нокдаун. Когда же тот поднялся, то украинец его жестко добил.

Владимир Кличко — Рэй Остин. 10.03.2007

Защита титула IBF в Мангейме стала демонстрацией силы. Во втором раунде серия левых хуков отправила Остина в тяжелый нокаут у канатов. Рефери сразу остановил бой, поскольку понял, что Остин не поднимется быстро на ноги.

Владимир Кличко — Сэмюэл Питер. 11.09.2010

Во Франкфурте Кличко доминировал над нигерийцем и в 10-м раунде эффектным ударом завершил бой, одержав 55-ю победу.

Они дрались во второй раз, и в реванше победа украинца была уверенной. В первом же бою он и сам был близок к нокауту.

Владимир Кличко — Жан-Марк Мормек. 03.03.2012

Француз поднялся в весовой категории и дрался с Кличко. В четвертом раунде комбинация ударов отправила Мормека в нокаут, укрепив позиции украинца как чемпиона.

Владимир Кличко — Тони Томпсон. 07.07.2008

Первый бой с Томпсоном завершился в 11-м раунде. Левый боковой Кличко стал решающим, отправив американца на настил.

Владимир Кличко — Эдди Чемберс. 20.03.2010

В Дюссельдорфе Кличко нокаутировал Чемберса в 12-м раунде мощным левым хуком за секунды до финального гонга.

На самом деле, ожидалось, что это будет более сложный бой, но стилистически соперник оказался очень легким для украинца. Нокаут был очень страшным.

Владимир Кличко — Кубрат Пулев. 15.11.2014

В Гамбурге Кличко нокаутировал болгарина Пулева в пятом раунде. Соперник перед боем постоянно угрожал нокаутировать украинца, но бой все показал.

Кличко, который был на закате своей карьеры, левым хуком нокаутировал Пулева, защитив титулы IBF, WBA, WBO. Этот бой стал одним из самых зрелищных у Владимира, поскольку они с соперником действовали очень агрессивно.

Владимир Кличко — Хасим Рахман. 13.12.2008

Кличко защитил титулы IBF и WBO, отправив легендарного Рахмана в нокаут в седьмом раунде после серии точных ударов.

У Рахмана, который тогда был на закате карьеры, не было шансов ни до боя, ни после него.

Владимир Кличко — Калвин Брок. 11.11.2006

В Нью-Йорке Кличко вернул себе титул IBF, нокаутировав Брока в седьмом раунде мощным правым прямым.

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