ТОП-10 нокаутів у кар'єрі Володимира Кличка

Володимир Кличко. Фото: instagram.com/klitschko

У вівторок, 25 березня, легендарному українському боксеру Володимиру Кличку виповнюється 49 років. "Доктор Сталевий Молот" за свою кар’єру здобув 64 перемоги в 69 боях, із яких 53 завершив нокаутами, завдяки чому став одним із найвидатніших важковаговиків в історії.

У день його народження згадуємо десять найкращих нокаутів, які увійшли в історію боксу.

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Володимир Кличко — Фабіан Меза. 16.11.1996

Дебют Кличка на професійному ринзі в Гамбурзі став вибуховим. У першому раунді він відправив мексиканця Мезу в нокаут, заклавши фундамент своєї слави. Після жорсткої серії бокових ударів Фабіан не мав шану не впасти на настил рингу.

Володимир Кличко — Деррік Джефферсон. 20.01.2001

У 2-му раунді Володимир спершу красивим правим прямим відправив суперника в нокдаун. Коли ж той підвівся, то українець його жорстко добив.

Володимир Кличко — Рей Остін. 10.03.2007

Захист титулу IBF у Мангеймі став демонстрацією сили. У другому раунді серія лівих хуків відправила Остіна у важкий нокаут біля канатів. Рефері відразу зупинив бій, бо зрозумів, що Остін не підведеться швидко на ноги.

Володимир Кличко — Семюел Пітер. 11.09.2010

У Франкфурті Кличко домінував над нігерійцем і в 10-му раунді ефектним ударом завершив бій, здобувши 55-ту перемогу.

Вони билися вдруге, й в реванші перемога українця була впевненою. В першому ж бою він й сам був близький до нокауту.

Володимир Кличко — Жан-Марк Мормек. 03.03.2012

Француз піднявся у ваговій категорії та бився з Кличком. У четвертому раунді комбінація ударів відправила Мормека в нокаут, укріпивши позиції українця.

Володимир Кличко — Тоні Томпсон. 07.07.2008

Перший бій із Томпсоном завершився в 11-му раунді. Лівий боковий Кличка став вирішальним, відправивши американця на настил.

Володимир Кличко — Едді Чемберс. 20.03.2010

У Дюссельдорфі Кличко нокаутував Чемберса в 12-му раунді потужним лівим хуком за секунди до фінального гонга.

Насправді очікувалося, що це буде складніший бій, але стилістично суперник виявився дуже легким для українця. Нокаут виявився дуже страшним.

Володимир Кличко — Кубрат Пулєв. 15.11.2014

У Гамбурзі Кличко нокаутував болгарина Пулєва в п'ятому раунді. Суперник перед боєм постійно погрожував нокаутувати українця, але бій все показав.

Кличко, який був наприкінці своєї кар'єри, лівим хуком нокаутував Пулєва, захистивши титули IBF, WBA, WBO. Цей бій став одним із надвидовищних у Володимира, бо вони з суперником діяли дуже агресивно.

Володимир Кличко — Хасим Рахман. 13.12.2008

Кличко захистив титули IBF і WBO, відправивши легендарного Рахмана в нокаут у сьомому раунді після серії точних ударів.

У Рахмана, який тоді був на заході кар'єри, не було шансів ні до бою, ні після нього.

Володимир Кличко — Калвін Брок. 11.11.2006

У Нью-Йорку Кличко повернув собі титул IBF, нокаутувавши Брока в сьомому раунді потужним правим прямим.

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