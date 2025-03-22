Реакція Кличка, Тайсона та Льюїса на смерть Джорджа Формана

Джордж Форман та Володимир Кличко. Фото: сайт братів Кличків

Світ боксу втратив легенду — Джорджа Формана, який 21 березня помер у віці 76 років. Ця новина сколихнула спортивну спільноту, викликавши хвилю скорботи та спогадів від видатних боксерів.

Одними з тих, хто був особисто знайомий з Форманом та висловив слова скорботи, були ексчемпіони світу Володимир Кличко, Майк Тайсон та Леннокс Льюїс, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Джордж Форман. Фото: texasobserver.org

Реакція легенд на смерть Формана

Кличко, український ексчемпіон світу, поділився емоційним повідомленням до людини, з якою спілкувався про бокс, та рекорд якої мріяв побити.

"Великий Джордж" залишає велику порожнечу у світі боксу та за його межами. Він втілював усі цінності, які роблять "солодку науку" такою унікальною. Він написав найкрасивіші сторінки нашої історії та створив величний рекорд.

Ми ніколи його не забудемо. Співчуття його родині, друзям і шанувальникам. Спочивай з миром, чемпіоне", — написав Володимир.

Кличко раніше мріяв побити рекорд Формана, як найбільш вікового боксера, який ставав чемпіоном світу в хевівейті. Джордж робив це у віці 45 років.

Тайсон, легенда 80-х та 90-х, також віддав шану Форману, назвавши його втіленням справжньої міці.

"Співчуття сім'ї Джорджа Формана. Його внесок у бокс ніколи не буде забутий", — сказав "Залізний Майк".

Тайсон завжди захоплювався нокаутуючою силою Формана, а сам уникав бою з ним через страх перед його ударом

Льюїс, британський ексчемпіон, коротко зізнався Форману в любові.

"Спочивай у любові, королю", — додав Леннокс.

Нагадаємо, збірна України 23 березня проведе другий матч Ліги націй проти Бельгії. Онлайн-трансляція гри буде доступна на порталі Новини.LIVE.

Італійський відомий клуб планує оформити трансфер лівого захисника "Евертона" Віталія Миколенка.

Експерт та колишній футболіст Віктор Леоненко назвав гравця, якого Сергію Реброву необхідно вигнати зі збірної України.

Збройні сили України "знешкодили" відомого російського ультраса із підрозділу "Еспаньоли".