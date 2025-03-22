Помер Джордж Форман – легенда боксу та найвідоміший опонент Мохаммеда Алі

Помер легендарний чемпіон світу з боксу Джордж Форман
Світ боксу 21 березня огорнула скорбота, оскільки пішов із життя культовий Джордж Форман. Ім’я цього боксера стало синонімом сили, волі та неймовірного характеру, які зробили його одним із найвеличніших у цьому виді спорту.
Форману перед тим, коли зупинилося його серце, було 76 років, повідомив портал Новини.LIVE.
Наразі невідома причина смерті легендарного боксера.
Легенда, яка назавжди змінила бокс
Форман народився 10 січня 1949 року в Маршаллі, США. У нього було непросте дитинство, оскільки його сім’я була дуже бідною та соціально не захищеною. В 16 років фізично сильний юнак відкрив для себе бокс та досяг ц цьому успіхів.
Форман почав з аматорського боксу, де його вершиною стала перемога на Олімпійських іграх-1968 в Мехіко.
На наступний рік після Олімпіади Форман перейшов у професійний бокс. Де був дуже фізично міцним для всіх опонентів. У 1973-му Джордж сенсаційно нокаутував Джо Фрейзера, забравши титули WBA та WBC. Однак у 1974-му стався "Гуркіт у джунглях", де Мохаммед Алі завдав Джорджу першої поразки.
В 1977 році Форман завершив свою спортивну кар’єру і повернувся в бокс аж в 1987-му. Потім, у 1994 році Форман став рекордсменом як найстаріший чемпіон світу в хевівейті. У 45 років, він нокаутував Майкла Мурера, ставши найстаршим чемпіоном у важкій вазі в історії. Рекорд, який досі надихає.
Свою професійну кар’єру Форман завершив у 1997 році після суперечливої поразки від Шенона Бріггса.
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