Помер Джордж Форман – легенда боксу та найвідоміший опонент Мохаммеда Алі

Джордж Форман. Фото: instagram.com/biggeorgeforeman

Світ боксу 21 березня огорнула скорбота, оскільки пішов із життя культовий Джордж Форман. Ім’я цього боксера стало синонімом сили, волі та неймовірного характеру, які зробили його одним із найвеличніших у цьому виді спорту.

Форману перед тим, коли зупинилося його серце, було 76 років, повідомив портал Новини.LIVE.

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Джордж Форман. Фото: instagram.com/biggeorgeforeman

Легенда, яка назавжди змінила бокс

Форман народився 10 січня 1949 року в Маршаллі, США. У нього було непросте дитинство, оскільки його сім’я була дуже бідною та соціально не захищеною. В 16 років фізично сильний юнак відкрив для себе бокс та досяг ц цьому успіхів.

Форман почав з аматорського боксу, де його вершиною стала перемога на Олімпійських іграх-1968 в Мехіко.

На наступний рік після Олімпіади Форман перейшов у професійний бокс. Де був дуже фізично міцним для всіх опонентів. У 1973-му Джордж сенсаційно нокаутував Джо Фрейзера, забравши титули WBA та WBC. Однак у 1974-му стався "Гуркіт у джунглях", де Мохаммед Алі завдав Джорджу першої поразки.

В 1977 році Форман завершив свою спортивну кар’єру і повернувся в бокс аж в 1987-му. Потім, у 1994 році Форман став рекордсменом як найстаріший чемпіон світу в хевівейті. У 45 років, він нокаутував Майкла Мурера, ставши найстаршим чемпіоном у важкій вазі в історії. Рекорд, який досі надихає.

Свою професійну кар’єру Форман завершив у 1997 році після суперечливої поразки від Шенона Бріггса.

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