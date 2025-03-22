Умер Джордж Форман — легенда бокса и самый известный оппонент Мохаммеда Али

Джордж Форман. Фото: instagram.com/biggeorgeforeman

Мир бокса 21 марта охватила скорбь, поскольку ушел из жизни культовый Джордж Форман. Имя этого боксера стало синонимом силы, воли и невероятного характера, которые сделали его одним из величайших в этом виде спорта.

На момент остановки сердца Форману было 76 лет, сообщил портал Новини.LIVE.

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Джордж Форман. Фото: instagram.com/biggeorgeforeman

Легенда, которая навсегда изменила бокс

Форман родился 10 января 1949 года в Маршалле, США. У него было непростое детство, поскольку его семья была очень бедной и социально незащищенной. В 16 лет физически сильный юноша открыл для себя бокс и достиг в нем успехов.

Форман начал с любительского бокса, где его вершиной стала победа на Олимпийских играх-1968 в Мехико.

На следующий год после Олимпиады Форман перешел в профессиональный бокс. В 1973-м Джордж сенсационно нокаутировал Джо Фрейзера, забрав титулы WBA и WBC. Однако в 1974-м произошел "Грохот в джунглях", когда Мохаммед Али нанес Джорджу первое поражение.

В 1977 году Форман впервые завершил свою спортивную карьеру и вернулся в бокс только в 1987-м. А уже в 1994 году он стал рекордсменом, став самым возрастным чемпионом мира в тяжелом весе. В 45 лет он нокаутировал Майкла Мурера, став самым возрастным чемпионом в тяжелом весе за всю историю. Рекорд, который вдохновляет до сих пор.

Свою профессиональную карьеру Форман окончательно завершил в 1997 году после противоречивого поражения от Шеннона Бриггса.

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