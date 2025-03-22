Умер Джордж Форман — легенда бокса и самый известный оппонент Мохаммеда Али

Умер легендарный чемпион мира по боксу Джордж Форман
Мир бокса 21 марта охватила скорбь, поскольку ушел из жизни культовый Джордж Форман. Имя этого боксера стало синонимом силы, воли и невероятного характера, которые сделали его одним из величайших в этом виде спорта.
На момент остановки сердца Форману было 76 лет, сообщил портал Новини.LIVE.
Пока неизвестна причина смерти легендарного боксера.
Легенда, которая навсегда изменила бокс
Форман родился 10 января 1949 года в Маршалле, США. У него было непростое детство, поскольку его семья была очень бедной и социально незащищенной. В 16 лет физически сильный юноша открыл для себя бокс и достиг в нем успехов.
Форман начал с любительского бокса, где его вершиной стала победа на Олимпийских играх-1968 в Мехико.
На следующий год после Олимпиады Форман перешел в профессиональный бокс. В 1973-м Джордж сенсационно нокаутировал Джо Фрейзера, забрав титулы WBA и WBC. Однако в 1974-м произошел "Грохот в джунглях", когда Мохаммед Али нанес Джорджу первое поражение.
В 1977 году Форман впервые завершил свою спортивную карьеру и вернулся в бокс только в 1987-м. А уже в 1994 году он стал рекордсменом, став самым возрастным чемпионом мира в тяжелом весе. В 45 лет он нокаутировал Майкла Мурера, став самым возрастным чемпионом в тяжелом весе за всю историю. Рекорд, который вдохновляет до сих пор.
Свою профессиональную карьеру Форман окончательно завершил в 1997 году после противоречивого поражения от Шеннона Бриггса.
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