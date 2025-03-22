Реакция Кличко, Тайсона и Льюиса на смерть Джорджа Формана

Джордж Форман и Владимир Кличко. Фото: сайт братьев Кличко

Мир бокса потерял легенду — Джорджа Формана, который 21 марта умер в возрасте 76 лет. Эта новость всколыхнула спортивное сообщество, вызвав волну скорби и воспоминаний от выдающихся боксеров.

Одними из тех, кто был лично знаком с Форманом и выразил слова скорби, были экс-чемпионы мира Владимир Кличко, Майк Тайсон и Леннокс Льюис, сообщил портал Новини.LIVE.

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Джордж Форман. Фото: texasobserver.org

Реакция легенд на смерть Формана

Кличко, украинский экс-чемпион мира, поделился эмоциональным сообщением к человеку, с которым общался о боксе, и рекорд которого мечтал побить.

"Большой Джордж" оставляет большую пустоту в мире бокса и за его пределами. Он воплощал все ценности, которые делают "сладкую науку" такой уникальной. Он написал самые красивые страницы нашей истории и создал величественный рекорд.

Мы никогда его не забудем. Соболезнования его семье, друзьям и поклонникам. Покойся с миром, чемпион", — написал Владимир.

Кличко ранее мечтал побить рекорд Формана, как самого возрастного боксера, который становился чемпионом мира в хевивейте. Джордж делал это в возрасте 45 лет.

Тайсон, легенда 80-х и 90-х, также отдал дань уважения Форману, назвав его воплощением настоящей мощи.

"Соболезнования семье Джорджа Формана. Его вклад в бокс никогда не будет забыт", — сказал "Железный Майк".

Тайсон всегда восхищался нокаутирующей силой Формана, а сам избегал боя с ним из-за страха перед его ударом

Льюис, британский экс-чемпион, коротко признался Форману в любви.

"Покойся в любви, король", — добавил Леннокс.

Напомним, сборная Украины 23 марта проведет второй матч Лиги наций против Бельгии. Онлайн-трансляция игры будет доступна на портале Новини.LIVE.

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