Кріштіану Роналду зірвався на журналістів — скандал на пресконференції

Португальський футболіст Кріштіану Роналду. Фото: REUTERS/Stringer

У Лізі націй продовжуються поєдинки плей-оф. Деякі з них виходять достатньо нервовими.

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду на пресконференції перед матчем з Данією розлютився на журналістів, пише The Sun.

Читайте також:

Він різко відреагував на поведінку деяких представників ЗМІ. І присоромив їх.

Що сказав Роналду

Він різко відреагував на критику команди та, зокрема, головного тренера Роберто Мартінеса.

Роналду підкреслив, що навколо збірної дуже багато негативу, у тому числі на пресконференціях.

"Чесно кажучи, деякі запитання, які ви ставили, були просто неповажними. Якщо ви хочете отримати від мене відповіді, дивіться мені в очі, коли запитуєте", — звернувся він до одного із журналістів.

Роналду розізлило, що журналіст ставив питання, а потім дивився у свій комп'ютер.

"У вас буде час для цього пізніше. Якщо знадобиться, я повторю це десять разів", — сказав гравець збірної Португалії.

Нагадаємо, збірна України зіграє другий матч проти збірної Бельгії у плей-оф Ліги націй. Портал Новини.LIVE проведе онлайн-трансляцію поєдинку.

Один із лідерів київського "Динамо" влітку може піти з клубу у статусі вільного агента.

Віктор Леоненко вважає, що Сергій Ребров має залишити збірну України без Андрія Ярмоленка.

Гравець київського "Динамо" Микола Шапаренко може стати гравцем одного із європейських клубів.