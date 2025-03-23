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Роналду зірвався та влаштував скандал журналістам

23 березня 2025 19:31
Максим Коваленко - Редактор
Кріштіану Роналду зірвався на журналістів — скандал на пресконференції
Португальський футболіст Кріштіану Роналду. Фото: REUTERS/Stringer
Максим Коваленко - Редактор

У Лізі націй продовжуються поєдинки плей-оф. Деякі з них виходять достатньо нервовими.

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду на пресконференції перед матчем з Данією розлютився на журналістів, пише The Sun

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Він різко відреагував на поведінку деяких представників ЗМІ. І присоромив їх. 

Що сказав Роналду 

Він різко відреагував на критику команди та, зокрема, головного тренера Роберто Мартінеса.

Роналду підкреслив, що навколо збірної дуже багато негативу, у тому числі на пресконференціях.

"Чесно кажучи, деякі запитання, які ви ставили, були просто неповажними. Якщо ви хочете отримати від мене відповіді, дивіться мені в очі, коли запитуєте", — звернувся він до одного із журналістів.

Роналду розізлило, що журналіст ставив питання, а потім дивився у свій комп'ютер. 

"У вас буде час для цього пізніше. Якщо знадобиться, я повторю це десять разів", — сказав гравець збірної Португалії. 

Нагадаємо, збірна України зіграє другий матч проти збірної Бельгії у плей-оф Ліги націй. Портал Новини.LIVE проведе онлайн-трансляцію поєдинку.

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