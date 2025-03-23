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Роналду сорвался и устроил скандал журналистам

23 марта 2025 19:31
Максим Коваленко - Редактор
Криштиану Роналду сорвался на журналистов — скандал на пресс-конференции
Португальский футболист Криштиану Роналду. Фото: REUTERS/Stringer
Максим Коваленко - Редактор

В Лиге наций продолжаются поединки плей-офф. Некоторые из них получаются достаточно нервными.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду на пресс-конференции перед матчем с Данией разозлился на журналистов, пишет The Sun.

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Он резко отреагировал на поведение некоторых представителей СМИ. И пристыдил их.

Что сказал Роналду

Он резко отреагировал на критику команды и, в частности, главного тренера Роберто Мартинеса.

Роналду подчеркнул, что вокруг сборной очень много негатива, в том числе на пресс-конференциях.

"Честно говоря, некоторые вопросы, которые вы задавали, были просто неуважительными. Если вы хотите получить от меня ответы, смотрите мне в глаза, когда спрашиваете", — обратился он к одному из журналистов.

Роналду разозлило, что журналист задавал вопросы, а потом смотрел в свой компьютер.

"У вас будет время для этого позже. Если понадобится, я повторю это десять раз", — сказал игрок сборной Португалии.

Напомним, сборная Украины сыграет второй матч против сборной Бельгии в плей-офф Лиги наций. Портал Новини.LIVE проведет онлайн-трансляцию поединка.

Один из лидеров киевского "Динамо" летом может уйти из клуба в статусе свободного агента.

Виктор Леоненко считает, что Сергей Ребров должен оставить сборную Украины без Андрея Ярмоленко.

Игрок киевского "Динамо" Николай Шапаренко может стать игроком одного из европейских клубов.

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