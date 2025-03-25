Милевский о бизнесе — что стало причиной закрытия бара

Бывший игрок киевского "Динамо" Артем Милевский. Фото: instagram.com/timi1010

Один из самых известных игроков киевского "Динамо" остается в поле зрения СМИ и фанатов. Сам он устраивает свою жизнь вне профессионального футбола.

Бывший форвард киевского "Динамо" Артем Милевский рассказал фанатам, почему ему пришлось закрыть свой бизнес, пишет телеграм-канал White Blue Team.

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Артем Милевский с подругой. Фото: instagram.com/timi1010

Что рассказал Милевский

По словам бывшего игрока "Динамо", бар перестал работать, потому что не получил скидку.

"Всем тогда давали скидки 50% на аренду, или сколько там, не знаю. А нам — нет. Поэтому это все прекратилось. Мы уже планировали открывать его в центре, договорились со всеми, и с Саней Панковым, но началась война. Поэтому пока это только в планах", — отметил Милевский.

Он также отметил, что в случае появления идеи по открытию нового тематического паба "не против это обсудить". В случае, если найдутся заинтересованные люди.

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