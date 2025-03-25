Мілевський про бізнес — що стало причиною закриття бару

Колишній гравець київського "Динамо" Артем Мілевський. Фото: instagram.com/timi1010

Один із найвідоміших гравців київського "Динамо" залишається у полі зору ЗМІ та фанатів. Сам він влаштовує своє життя поза професійним футболом.

Колишній форвард київського "Динамо" Артем Мілевський розповів фанатам, чому йому довелося закрити свій бізнес, пише телеграм-канал White Blue Team.

Читайте також:

Йдеться про бар, який працював на Позняках у Києві. Він закрився під час епідемії Covid-19.

Артем Мілевський з подругою. Фото: instagram.com/timi1010

Що розповів Мілевський

За словами колишнього гравця "Динамо", бар перестав працювати, тому що не отримав знижку.

"Всім тоді давали знижки 50% на оренду, чи скільки там, не знаю. А нам — ні. Тому це все припинилося. Ми вже планували відкривати його в центрі, домовилися з усіма, і з Санею Панковим, але почалася війна. Тому поки що це лише в планах", — зазначив Мілевський.

Він також зазначив, що у разі появи їдеї щодо відкриття нового тематичного пабу "не проти це обговорити". У разі, якщо знайдуться зацікавлені люди.

Нагадаємо, форвард римської "Роми" Артем Довбик влітку може переїхати до чемпіонату Іспанії.

Відомо, хто може замінити Сергія Реброва на чолі національної збірної України.

Володимир Кличко збирається повернутись у професійний бокс, хоча є різні чутки та версії.

Колишній форвард "Динамо" Артем Мілевський розповів, де бере гроші на життя після завершення кар'єри футболіста.