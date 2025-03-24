Лунин заинтересовал клуб, который регулярно борется за чемпионство

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин. Фото: REUTERS/Pablo Morano

Сборная Украины провалила второй матч против сборной Бельгии и осталась в группе B Лиги наций. Однако игроки украинской сборной остаются интересными для многих клубов Европы.

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин летом может сменить клуб, пишет Sporx.

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Им интересуются многие европейские клубы. Один из них является особенно настойчивым.

Лунин и Турция

Турецкий "Галатасарай" активно интересуется украинским голкипером. Его представители планируют начать переговоры с Луниным уже в ближайшие дни, сразу после матчей сборных в Лиге наций.

"Галатасарай" хочет убедить Лунина постоянной игровой практикой и местом в Лиге чемпионов.

Турецкий клуб — не единственный претендент на украинского голкипера. Им также интересуются "Бавария", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне Андрей Лунин сыграл 10 поединков, в которых пропустил 12 голов.

Напомним, у мадридского "Реала" в конце сезона может смениться главный тренер.

Бывший игрок "Динамо" Артем Милевский объяснил, откуда у него деньги после завершения профессиональной карьеры.

Ключевой игрок киевского "Динамо" летом может стать игроком одного из турецких клубов.

"Динамо" также готовится отпустить из команды Николая Шапаренко, который также может переехать в Европу.