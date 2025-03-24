Леоненко назвал трусливым слить Реброва в сборной Украины

Игроки сборной Украины во время выхода на поле. Фото: instagram.com/uafukraine/

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко обвинил Сергея Реброва в поражении национальной команды в Бельгии. Эксперт не сомневался в исходе противостояния после первых минут поединка.

Леоненко объяснил, что ждет "сине-желтых" в следующих матчах, сообщает "Спорт-Экспресс в Украине".

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Виктор Леоненко назвал неправильной тактику, которую тренерский штаб сборной Украины выбрал на ответный матч плей-офф Лиги Наций с Бельгией. Все подопечные Сергея Ребров находились за линией мяча, причем на своей половине поля. Не было прессинга, контратаки оказались большой редкостью.

Андрей Ярмоленко (слева) и Иван Калюжный. Фото: instagram.com/uafukraine/

Леоненко жестко раскритиковал Реброва

Бывший футболист назвал трусливой игру сборной Украины и обвинил в этом главного тренера. По мнению Леоненко, Ребров забыл, что если играть на ничью, то непременно проиграешь. Эксперт заявил, что Бельгия просто использовала свои шансы при том, что защитники украинской команды просто стояли и смотрели, как забивает соперник.

"Бельгия ничего не показала, но мы все равно начали ошибаться, и соперник стал смелым. Ребров сделал все, чтобы мы проиграли и не прошли дальше. Мы с первых минут отдали инициативу Бельгии, даже в контратаки не выбегали и показали, что ничего не умеем", — заявил Леоненко.

Килиан Мбаппе в составе сборной Франции. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

В отборе на ЧМ-2026 сборная Украины сыграет с Францией, Азербайджаном и Исландией. Леоненко считает, что "трехцветные" без проблем обыграют команду Сергея Реброва, а Килиан Мбаппе улучшит свою статистику голов.

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