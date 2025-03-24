Леоненко назвав боягузливим злити Реброва у збірній України

Гравці збірної України під час виходу на поле. Фото: instagram.com/uafukraine/

Колишній форвард збірної України Віктор Леоненко звинуватив Сергія Реброва в поразці національної команди в Бельгії. Експерт не сумнівався в результаті протистояння після перших хвилин поєдинку.

Леоненко пояснив, що чекає на "синьо-жовтих" у наступних матчах, повідомляє "Спорт-Експрес в Україні".

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Віктор Леоненко назвав неправильною тактику, яку тренерський штаб збірної України обрав на матч-відповідь плей-оф Ліги Націй із Бельгією. Усі підопічні Сергія Реброва перебували за лінією м'яча, причому на своїй половині поля. Не було пресингу, контратаки виявилися великою рідкістю.

Андрій Ярмоленко (ліворуч) та Іван Калюжний. Фото: instagram.com/uafukraine/

Леоненко жорстко розкритикував Реброва

Колишній футболіст назвав боягузливою гру збірної України та звинуватив у цьому головного тренера. На думку Леоненка, Ребров забув, що якщо грати на нічию, то неодмінно програєш. Експерт заявив, що Бельгія просто використала свої шанси за того, що захисники української команди просто стояли й дивилися, як забиває суперник.

"Бельгія нічого не показала, але ми все одно почали помилятися, і суперник став сміливим. Ребров зробив усе, щоб ми програли й не пройшли далі. Ми з перших хвилин віддали ініціативу Бельгії, навіть у контратаки не вибігали та показали, що нічого не вміємо", — заявив Леоненко.

Кіліан Мбаппе у складі збірної Франції. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

У відборі на ЧС-2026 збірна України зіграє з Францією, Азербайджаном та Ісландією. Леоненко вважає, що "триколірні" без проблем обіграють команду Сергія Реброва, а Кіліан Мбаппе поліпшить свою статистику голів.

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