Лунін зацікавив клуб, який регулярно бореться за чемпіонство

Лунін найближчим часом може підписати контракт із відомим клубом
Збірна України провалила другий матч проти збірної Бельгії та залишилась у групі B Ліги націй. Проте гравці української збірної залишаються цікавими для багатьох клубів Європи.
Голкіпер мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін влітку може змінити клуб, пише Sporx.
Ним цікавляться багато європейських клубів. Один з них є особливо наполегливим.
Лунін та Туреччина
Турецький "Галатасарай" активно цікавиться українським голкіпером. Його представники планують почати переговори з Луніним вже найближчими днями, відразу після матчів збірних у Лізі націй.
"Галатасарай" хоче переконати Луніна постійною ігровою практикою та місцем у Лізі чемпіонів.
Турецький клуб — не єдиний претендент на українського голкіпера. Ним також цікавляться "Баварія", ПСЖ та "Манчестер Юнайтед".
Цього сезону Андрій Лунін зіграв 10 поєдинків, у яких пропустив 12 голів.
Нагадаємо, у мадридського "Реала" наприкінці сезону може змінитись головний тренер.
Колишній гравець "Динамо" Артем Мілевський пояснив, звідки в нього гроші після завершення професійної кар'єри.
Ключовий гравець київського "Динамо" влітку може стати гравцем одного із турецьких клубів.
"Динамо" також готується відпустити з команди Миколу Шапаренка, який також може переїхати до Європи.
Читайте Новини.LIVE!