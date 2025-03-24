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Лунін найближчим часом може підписати контракт із відомим клубом

24 березня 2025 16:05
Максим Коваленко - Редактор
Лунін зацікавив клуб, який регулярно бореться за чемпіонство
Голкіпер мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін. Фото: REUTERS/Pablo Morano
Максим Коваленко - Редактор

Збірна України провалила другий матч проти збірної Бельгії та залишилась у групі B Ліги націй. Проте гравці української збірної залишаються цікавими для багатьох клубів Європи.

Голкіпер мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін влітку може змінити клуб, пише Sporx

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Ним цікавляться багато європейських клубів. Один з них є особливо наполегливим. 

Лунін та Туреччина

Турецький "Галатасарай" активно цікавиться українським голкіпером. Його представники планують почати переговори з Луніним вже найближчими днями, відразу після матчів збірних у Лізі націй. 

"Галатасарай" хоче переконати Луніна постійною ігровою практикою та місцем у Лізі чемпіонів.

Турецький клуб — не єдиний претендент на українського голкіпера. Ним також цікавляться "Баварія", ПСЖ та "Манчестер Юнайтед".

Цього сезону Андрій Лунін зіграв 10 поєдинків, у яких пропустив 12 голів. 

Нагадаємо, у мадридського "Реала" наприкінці сезону може змінитись головний тренер.

Колишній гравець "Динамо" Артем Мілевський пояснив, звідки в нього гроші після завершення професійної кар'єри.

Ключовий гравець київського "Динамо" влітку може стати гравцем одного із турецьких клубів.

"Динамо" також готується відпустити з команди Миколу Шапаренка, який також може переїхати до Європи.

спорт футбол Реал Мадрид Андрій Лунін Галатасарай
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