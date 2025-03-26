Суркіс озвучив Шовковському безкомпромісний ультиматум

Ігор Суркіс спостерігає за роботою команди. Фото: пресслужба "Динамо"

Президент "Динамо" Ігор Суркіс може замінити головного тренера в команді сезону. Це станеться, якщо робота Олександра Шовковського не задовольнить главу клубу.

Суркіс уже обговорив із Шовковським роботу команди в другій частині сезону, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський уже понад рік очолює київську команду. Уболівальники неоднозначно оцінюють роботу 50-річного наставника. Команда під його керівництвом невдало виступила в єврокубках, але продовжує лідирувати в турнірній таблиці УПЛ.

Тренерський штаб Шовковського. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Суркіс зажадав від Шовковського

Згідно із заявою Ігоря Бурбаса, президент "Динамо" висунув головному тренеру команди ультиматум. Олександр Шовковський повинен привести "біло-синіх" до чемпіонського титулу за підсумками нинішнього сезону.

За версією журналіста, якщо наставник "Динамо" не виконає це завдання, на його місце влітку прийде інший фахівець. Президент столичного клубу мріє, щоб команда знову завоювала золоті медалі.

За підсумками 21 матчу "Динамо" лідирує в турнірній таблиці та випереджає "Олександрію" на 4 бали. У 2025 році "біло-сині" здобули в УПЛ 2 перемоги й стільки ж разів зіграли внічию.

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