Шахтар змінить тренера: головний кандидат – наставник Браги

Гравці донецького "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" готується до зміни головного тренера наступного літа. Маріно Пушича звільнять після завершення чемпіонату.

Ім’я нового головного тренера донецького "Шахтаря" повідомив Telegram-канал "Інсайди від Пасічника 2.0".

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Карлуш Карвальял. Фото: instagram.com/carlos_carvalhal_10

Новий тренер працював у АПЛ

За інформацією джерела, чинний чемпіон України планує влітку підписати контракт з 59-річним головним тренером португальської "Браги" Карлушем Карвальялом.

Наразі з усього розширеного списку майбутніх тренерів саме Карвальял є пріоритетною опцією. Цікаво, що серед кандидатів також є головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань.

Карвальял має чинний контракт з "Брагою" до літа 2026 року. Тому, "гірникам" або доведеться платити відступні. Або тренер сам домовиться і його відпустять.

У португальця найуспішнішим місцем роботи є "Брага", в яку він тричі приходив. При цьому, він тренував 18 клубів, серед яких був "Суонсі" в сезоні 2017/2018 рр. Тоді вони грали в АПЛ і вилетіли за підсумками сезону.

Також він тренував "Спортинг", "Бешикташ", "Сельту" та "Олімпіакос".

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