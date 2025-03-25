Шахтер сменит тренера: главный кандидат — наставник Браги

Игроки донецкого "Шахтера". Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" готовится к смене главного тренера следующим летом. Марино Пушича уволят после завершения чемпионата.

Имя нового главного тренера донецкого "Шахтера" сообщил Telegram-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".

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Карлуш Карвальял. Фото: instagram.com/carlos_carvalhal_10

Новый тренер работал в АПЛ

По информации источника, действующий чемпион Украины планирует летом подписать контракт с 59-летним главным тренером португальской "Браги" Карлушем Карвальялом.

Сейчас из всего расширенного списка будущих тренеров именно Карвальял является приоритетной опцией. Интересно, что среди кандидатов также есть главный тренер "Александрии" Руслан Ротань.

Карвальял имеет действующий контракт с "Брагой" до лета 2026 года. Поэтому, "горнякам" либо придется платить отступные. Или тренер сам договорится и его отпустят.

У португальца самым успешным местом работы является "Брага", в которую он трижды приходил. При этом, он тренировал 18 клубов, среди которых был "Суонси" в сезоне 2017/2018 гг. Тогда они играли в АПЛ и вылетели по итогам сезона.

Также он тренировал "Спортинг", "Бешикташ", "Сельту" и "Олимпиакос".

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