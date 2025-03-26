Суркис озвучил Шовковскому бескомпромиссный ультиматум

Игорь Суркис наблюдает за работой команды. Фото: пресс-служба "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис может заменить главного тренера в команде сезона. Это произойдет, если работа Александра Шовковского не удовлетворит главу клуба.

Суркис уже обсудил с Шовковским работу команды во второй части сезона, сообщил журналист Игорь Бурбас.

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Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский уже больше года возглавляет киевскую команду. Болельщики неоднозначно оценивают работу 50-летнего наставника. Команда под его руководством неудачно выступила в еврокубках, но продолжает лидировать в турнирной таблице УПЛ.

Тренерский штаб Шовковского. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Суркис потребовал от Шовковского

Согласно заявлению Игоря Бурбаса, президент "Динамо" выдвинул главному тренеру команды ультиматум. Александр Шовковский должен привести "бело-синих" к чемпионскому титулу по итогам нынешнего сезона.

По версии журналиста, если наставник "Динамо" не выполнит это задание, на его место летом придет другой специалист. Президент столичного клуба мечтает, чтобы команда снова завоевала золотые медали.

По итогам 21 матча "Динамо" лидирует в турнирной таблице и опережает "Александрию" на 4 балла. В 2025 году "бело-синие" одержали в УПЛ 2 победы и столько же раз сыграли вничью.

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